Nevjerojatno: Juventus daje 150 mil. € i dvojicu za Pogbu?!

Kako prenose talijanski mediji, Juventus navodno planira ponuditi 150 milijuna eura Manchesteru Unitedu za dovođenje Paula Pogbe.

No to nije sve! Uz to, planiraju dati i dva druga vrhunska veznjaka - Adriena Rabiota i Aarona Ramseyja.

O odlasku Pogbe iz Uniteda priča se već jako, jako dugo, a Gazzetta dello Sport prenosi kako je 'stara dama' razradila plan za dovođenje svoje bivše zvijezde.

U tom planu nalaze se oba ovoljetna pojačanja u veznom redu. Rabiot se nije uklopio u momčad, a spominjao se u kontekstu odlaska u Everton i Arsenal, no do toga nije došlo, a Ramsey je upravo iz Arsenala i došao, no problemi s ozljedama zaustavile su njegovo nametanje u novoj momčadi.

Tuttosport javlja kako bi Pogba volio otići nazad, a njegov agent Mino Raiola dodao je ulja na vatru:

- Volio bi se vratiti, Italija je njegov drugi dom. Pričao sam s Nedvedom o puno stvari između ostalog i o Pogbi.