Šok za Zubca, LeBron ga se odrekao i poslao ga u Clipperse

Ivica Zubac razmijenjen je u Los Angeles Clipperse, javio je ESPN-ov NBA insajder Adrian Wojnarowski.

U posljednjem satu prijelaznog roka GM Magic Johnson odlučio je Ivicu poslati u redove gradskog rivala, a tamo će hrvatski centar otići zajedno s nekoć jednim od najvećih talenata svoje generacije, Michaelom Beasleyjem.

Lakerse će pak pojačati 27-godišnji Mike Muscala, a ova razmjena poprilično je neočekivana jer se reprezentativac Hrvatske dosad spominjao u razgovorima samo kao dio paketa za Anthonyja Davisa.

Ipak, od dolaska Davisa neće biti ništa, javljaju insajderi, a Lakersi su ovako oslobodili mjesto na rosteru. Špekulira se da bi ga mogao popuniti legendarni Carmelo Anthony. Uz to, Muscala je i solidan šuter iz daljine, a Lakersima je to bilo nužno.

Clipperse su ovaj tjedan napustili srpski centar Boban Marjanović, koji je zajedno s Tobiasom Harrisom otišao u Philadelphiju, a kojih desetak minuta prije nego je Ivica stigao u Clipperse momčad je otpustila poljskog centra Marcina Gortata. Zbog toga će Zubac odmah postati startni centar, javlja Jovan Buha, insajder Clippersa.

Iz Clippersa je otpušten i legendarni srpski razigravač, Miloš Teodosić, koji bi se mogao vratiti u Europu.

Ovaj tjedan bio je prepun nevjerojatnih razmjena koje su zaludile NBA svijet, a ovakvi posljednji dani prijelaznog roka nisu viđeni već sezonama. Znalo se događati da u posljednjem tjednu momčad ne promijeni niti jedan bitan igrač, a ove sezone u posljednjem ih je trenutku dresove zamijenilo nekoliko!

Ranije je ovog tjedna razmijenjen Kristaps Porzingis u Dallas, a danas se već dogodilo preko deset razmjena od kojih je najvažnija ona španjolskog centra Marca Gasola u Toronto Raptorse, koji su sada postali još opasnija momčad. Ista je stvar i s Milwaukee Bucksima koji su doveli jednog od najopasnijih igrača s trice, Nikolu Mirotića.

U posljednjim je minutama razmijenjen i nekadašnji prvi izbor drafta Markelle Fultz. Talentirani razigravač imao je mnoštvo problema s ozljedama te u par sezona u Sixersima nije uspio dokazati svoj potencijal, a Philadelphia ga je poslala u Orlando za Jonathona Simmonsa te izbore na draftu. Ranije su Sixersi ugrabili još jednog igrača All-Star kvalitete, Tobiasa Harrisa, koji je igrao upravo u Clippersima.

Najbitnije razmjene:

Ivica Zubac (LA Lakers - LA Clippers)

Marc Gasol (Memphis Grizzlies - Toronto Raptors), Jonas Valanciunas, Delon Wright, CJ Miles (Toronto Raptors - Memphis Grizzlies)

Kristaps Porzingis (New York Knicks - Dallas Mavericks), DeAndre Jordan, Dennis Smith Jr., Wes Matthews, dva izbora druge runde (Dallas Mavericks - Kristaps Porzingis)

Markelle Fultz (Philadelphia 76ers - Orlando Magic), Jonathon Simmons, izbor prve runde, izbor druge runde (Orlando Magic - Philadelphia 76ers)

Tobias Harris, Boban Marjanović, Mike Scott (LA Clippers - Philadelphia 76ers), Mike Muscala, Wilson Chandler, Landry Shamet, dva izbora prve runde, dva izbora druge runde (Philadelphia 76ers - LA Clippers)

Nikola Mirotić (New Orleans Pelicans - Milwaukee Bucks), Stanley Johnson, Jason Smith, četiri izbora druge runde (Milwaukee Bucks - New Orleans Pelicans)