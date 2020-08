Newcastle ima novog kupca: Glamurozna bogatašica družila se s Obamom i želi Ronalda...

Evangeline Shen u poslovnom svijetu poznatija je po nadimku Eva, a ove godine je istaknula i svoju humanitarnu stranu. Pri početku pandemije korona virusa napravila je ogromnu donaciju Kini

<p>Nakon što je propala prva priča o prodaji Newcastlea, pojavili su se novi moćni kupci koje ovaj put prevodi moćna Kanađanka <strong>Evangeline Shen</strong>.</p><p>Shen je utjecajna poduzetnica koja vodi Bellagraph Nova Group zajedno sa singapurskim milijarderima<strong> Terenceom i Nelsonom Lohom</strong>, a za Newcastle su zasad ponudili 280 milijuna funti!</p><h2>Pregovaraju s Ronaldom?</h2><p>Ipak, tamošnji navijači su skeptični, ali Shen i ekipa ne daju se. Tvrde kako je legenda Newcastlea Alan Shearer već prihvatila ulogu u klubu, a onda su bacili još veću bombu - u dogovoru su s <strong>Cristianom Ronaldom!</strong></p><p>Shen je uvjerena kako će trenutačni vlasnik <strong>Mike Ashley </strong>prihvatiti ponudu iako je ona za 60 milijuna funti manja od onoga što on traži.</p><p>Sastavnice tek osnovane Bellagraph Nova Group godišnje zarađuju preko 10 milijuna eura, a uz to, iznimno su i utjecajna skupina ljudi. Evangeline Shen tako se družila i sa svjetskim velikanima poput <strong>Baracka Obame</strong> prošlog prosinca, a njegovoj ženi Michelle poklonila je nakit vrijedan preko 30 tisuća eura. </p><p>Uz to, grupa ima i političke veze u Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje je Nelson Loh bio suorganizator azijskog ekonomskog summita 2017. godine zajedno s<strong> Davidom Cameronom.</strong></p><p>Evangeline Shen u poslovnom svijetu poznatija je po nadimku Eva, a ove godine je istaknula i svoju humanitarnu stranu. Pri početku pandemije korona virusa okupila je druge mlade milijunaše i milijardere te je donirala medicinsku opremu i potrepštine u vrijednosti od više milijuna eura, a točna vrijednost je nepoznata, ali ta inicijativa bila je najveća donacija u povijesti koja je u Kinu pristigla od državljana neke druge zemlje.</p>