Iako su neki možda pomislili da će saudijski princ Mohammed bin Salman u prvom prijelaznom roku potrošiti milijardu eura (što je za njega sitnica, op.a.) i kupiti najveće zvijezde, to ipak ne može biti tako zbog financijskog fair-playa. Newcastle će morati pomno izabrati nekoliko pojačanja koja bi ih mogla spasiti od ispadanja iz Premiershipa. Engleski mediji pišu da će Newcastle za pojačanjima posegnuti iz svlačionice 'crvenih vragova', a po imenima, to se čini kao realna opcija.

Donny van de Beek, Jesse Lingard i Dean Henderson. Krenimo od vrjednijeg (po Transfermarktu), Nizozemac je stigao na Old Trafford kao veliko pojačanje iz Ajaxa pretkraj ljeta 2020., no nikada nije zacementirao svoje mjesto u prvih 11. Ove je sezone odigrao tek pet utakmica, a od prve minuta je krenuo samo u Kupu protiv West Hama. Pred njime je definitivno još puno nogometa, no mora pronaći sredinu gdje će igrati, a Newcastleu bi vjerojatno imao punu minutažu.

Za razliku od Van de Beeka, koji ima rezervirano mjesto u nizozemskoj reprezentaciji, drugi dvojac iz Uniteda nema u engleskoj. Jesse Lingard je dugo tražio poziciju na Old Traffordu. Malo na tribinama, malo na klupi, a najrjeđe na travnjaku. Odlaskom na posudbu u West Ham prošle sezone doživio je procvat, bio najbolji igrač kluba, ali i ono najvažnije - vratio se među izabranike Garetha Southgatea. Povratkom u United, ponovno je izgubio mjesto u reprezentaciji Engleske, a Katar dolazi brže nego što se to čini...

Dean Henderson još je u težoj poziciji kod engleskog izbornika. Bio je putnik na Euro gdje je povrijedio kuk, a u kasnijim kvalifikacijskim ciklusima svoje ime nije pronašao na Southgateovoj listi. Henderson je ove sezone stajao tek jednom na golu 'crvenih vragova', u kup-utakmici, a Newcastleu itekako treba sigurna figura na gol crti. Frederick Woodman i Karl Darlow su ove sezone kombinirano 24 puta čupali loptu iz mreže 'svraka'. Doduše, ne idu svi njima na dušu, ali im je samopouzdanje trenutačno vjerojatno na dnu.

Podsjetimo, Newcastle ne zna za pobjedu u službenoj utakmici još od svibnja, a u Premiershipu drži 19. poziciju sa pet bodova, jednako kao i posljednji Norwich.