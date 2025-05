Nexe golom 30 sekundi prije kraja izbjegao poraz u Zagrebu!

Rukometaši Zagreba i Nexea odigrali su zagrebačkoj "Kutiji šibica" utakmicu posljednjeg kola Lige za prvaka, a završilo je podijelom bodova 31-31 (19-18).

Zagreb je bio bolja momčad u prvom poluvremenu, u kojem su hrvatski prvaci imali u nekoliko navrata prednost od tri pogotka (14-11, 17-14, 19-16), ali su gosti uspjeli na odmor otići sa samo jednim golom zaostatka.

U drugom poluvremenu su Našičani u 46. minuti došli do dva pogotka prednosti (24-26) i bili u prednosti do 55. minute (28-29). Golovima Ihara Bjaljavskog i Adina Faljića Zagreb je poveo (30-29) u 56. minuti. Kod 31-30 u 59. minuti gostujući vratar Moreno Car obranio je čisti 'zicer' Aleksu Kavčiću i spriječio da Zagreb dođe do dva gola prednosti.

Zagreb: RK Zagreb i RK Nexe u utakmici 10. kola rukometne Lige za prvaka | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Našičanima je bod donio Aleksandar Cenić golom iz vrlo teške pozicije 30 sekundi prije kraja.

Zagreb je nakon minute odmora imao 19 sekundi za pobjedničku akciju, ali su gosti blokirali šuteve Luke Lovra Klarice i Timura Dibirova, a sa zvukom sirene je Car još jednom obranom sačuvao svoju mrežu.

Strijelce Zagreba predvodio je Ihar Bjaljavski sa sedam pogodaka, šest ih je imao Filip Glavaš, a po četiri gola su postigli Timur Dibirov i Zvonimir Srna.

Tin Lučin je sa sedam pogodaka bio najbolji strijelac Nexea, a šest golova iz isto toliko pokušaja postigao je Aleksandar Cenić. Pet pogodaka je zabilježio Luka Moslavac. Vratar Našičana Moreno Car imao je 13 obrana te tako pomogao Nexeu da nakon gotovo dvije godine ne izgubi u najvećem hrvatskom rukometnom derbiju.

Zagreb: RK Zagreb i RK Nexe u utakmici 10. kola rukometne Lige za prvaka | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Zagreb je ligaški dio natjecanja završio s 19 bodova, dva više od Nexea, i imat će prednost domaćeg terena u doigravanju za prvaka, u koje najbolja hrvatska momčad ulazi s tri boda, dok Našičani imaju jedan.

Za osvajanje naslova prvaka potrebno je skupiti barem šest bodova, tako da će minimalno biti odigrane još dvije utakmice ovih suparnika.