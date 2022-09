Nexe protiv Poljaka za Europu

U Beču su izvučeni parovi 2. pretkola EHF Europske lige. Našički Nexe će za prolazak u grupnu fazu natjecanja u dvije utakmice igrati protiv poljske ekipe Azoty-Pulawy.

Prva bit će 27. rujna u Poljskoj, a uzvrat tjedan dana kasnije u Našicama. Riječ je o trećeplasiranoj ekipi u poljskoj ligi u kojoj igra nekoliko reprezentativaca. Inače, za Azoty u sezoni 2020./2021. igrao i Andraž Velkavrh.

- S nestrpljenjem sam iščekivao ždrijeb, kao i vjerojatno svi naši navijači i ljubitelji rukometa. Ovu ekipu osobno malo bolje poznajem s obzirom da sam im bio „na meti” prije dvije godine, odnosno u pregovorima da preuzmem njihovu klupu, tako da mi je poznato s kakvim proračunom raspolažu i koliko ulažu u rukomet. Uvijek ponavljam, na ždrijeb ne možemo utjecati, ali sve u svemu mislim da smo dobili ekipu s kojom sigurno možemo igrati. S druge pak strane vjerojatno i oni tako razmišljaju, no svima nam je želja da uđemo u grupnu fazu i sigurno ćemo napraviti sve da se to i dogodi - rekao je trener Nexea Branko Tamše.

- Jedva čekam da odigramo prvu utakmicu, no prije toga nam slijedi nekoliko utakmica u domaćem prvenstvu, ali uvjeren sam da ćemo se maksimalno pripremiti. U njihovoj momčadi igra nekoliko igrača koji su bili ili jesu poljski reprezentativci, tako da će to sigurno biti jako interesantna utakmica. Imamo plan koji želimo provesti i budite uvjereni da ćemo napraviti sve da ga i ostvarimo. Prva se utakmica igra u Poljskoj i zapravo ne znam je li to bolje ili lošije. Nekad je bolje igrati prvo doma i pobijediti protivnika tako da te ne može stići u drugoj tekmi, kao što smo recimo odigrali s Eurofarmom ili GOG-om u prošloj sezoni. S druge strane u prošloj smo sezoni u prvom pretkolu igrali protiv Silkeborga u Danskoj i tamo izgubili sa šest golova razlike pa to nadoknadili na svom terenu u uzvratu, tako da tu nema nekog pravila. Najbitnije je da smo taj dan pravi i u gostima i na svom terenu i da odigramo najbolje što možemo. Treba vjerovati u sebe i pokušati odigrati na najbolji mogući način i onako kako se dogovorimo i tada rezultat neće izostati. Mislim da je Nexe zaslužio biti nositelj u drugom pretkolu, ali na žalost to se nije dogodilo i zapravo ne znam što još trebamo napraviti da bismo to postigli. Sve u svemu drugo pretkolo nudi jako puno interesantnih parova i uzbudljivih utakmica. Mi se moramo što bolje skoncentrirati i pripremiti, jer kao što sam već rekao, Poljaci su vrlo dobra ekipa, igraju u jako velikoj dvorani, ljudi u Poljskoj vole rukomet i sigurno će imati odličnu podršku. Očekuje nas vrlo interesantna utakmica, ali mislim da će sve ovisiti o nama, ako budemo onakvi kakvi smo navikli biti u ovakvim utakmicama, sve će biti OK.

Parovi: 2. pretkola:

Chambery Savoie Mont Blanc HB (FRA) vs Fejer B.A.L-Veszprem (HUN)

Montpellier HB (FRA) vs IK Sävehof (SWE)

KS Azoty-Pulawy SA (POL) vs RK Nexe (CRO)

Frisch Auf Göppingen (GER) vs TBV Lemgo Lippe (GER)

Alpla HC Hard (AUT) vs HC Butel Skopje (MKD)

IFK Kristianstad (SWE) vs Skanderborg-Aarhus (DEN)

CSA Steaua Bucuresti (ROU) vs FTC (HUN)

Belenenses (POR) vs Aguas Santas Milaneza (POR)

Bidasoa Irun (ESP) vs Kolstad Handball (NOR)

BM Benidorm (ESP vs GC Amicitia Zürich (SUI)

Sporting CP (POR) vs Bjerringbro-Silkeborg (DEN)

MMTS Kwidzyn (POL) vs SG Flensburg-Handewitt (GER)

Najčitaniji članci