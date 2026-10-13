Nexe u spektaklu sa 76 golova srušio Norvežane! Briljirao je sjajni hrvatski reprezentativac

Rukometaši Nexea iz Našica u susretu su 3. kola skupine A Europske lige kao gosti svladali norveški Elverum sa 39-37 (18-18).

Tin Lučin predvodio je strijelce Nexea s devet golova, sjajni 19-godišnji Matko Moslavac je dodao sedam, dok je Kevin Gulliksen postigao čak 15 pogodaka za Elverum.

Čitav susret odigran je u iznimnom tempu o čemu svjedoči i čak 76 postignutih pogodaka, a Nexe je bio u prednosti njegovim većim dijelom. Odličnom serijom od četiri gola zaredom Našičani su sredinom prvog poluvremena preuzeli kontrolu rezultata, poveli sa 11-8, nešto kasnije imali i 13-9, ali potom su dobili tri brza isključenja pa su domaći uspjeli preokrenuti i povesti 18-16 pred kraj prvog dijela. No, na odmor se otišlo s neodlučenih 18-18.

Susret Nexea i Saint Raphaela u EHF Europskoj ligi | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Izvrsno je Nexe krenuo napadački u drugo poluvrijeme, u prvih 11 minuta nastavka zabio čak 11 golova i stekao prednost 29-25. Tada je uslijedila kriza i razdoblje od čak sedam minuta bez postignutog pogotka što je Elverum iskoristio za poravnanje na 29-29.

Tada su na scenu stupili Ognjen Cenić i Mihajlo Radovanović. Prvi je s dva uzastopna gola odveo Nexe na 31-29, a drugi je s dvije uzastopne obrane suigračima omogućio bijeg na 33-30 devet minuta prije isteka vremena.

U zadnju minutu šlo se s vodstvom Nexea 38-37, a tada je Kozina izborio sedmerac kojega je Lučin iskoristio za 39-37 da bi u svom zadnjem napadu domaći bili neprecizni.

Nakon tri odigrana susreta i Nexe i Elverum imaju po četiri boda, a ova dva sastava susrest će se i u 4. kolu u Našicama 17. studenoga.