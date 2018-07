Brazil pred nokautom! Belgijci razbijaju Neymara i društvo...

39'

Sjajan udarac Coutinha! Odlično je pucao Coutinho, no bacio se Courtois kao mačka i odbio to u korner. Gledamo sjajnu utakmicu u Kazanju! Brazilski braniči visoko izlaze prema naprijed, što Belgijci preko kontri dan poklon jako dobro iskorištavaju. Opet su bili u sjajnoj prili, išli u prebrojavanje no spetljao se Lukaku...