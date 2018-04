Neymar: Istina je, Cavani i ja smo imali određene probleme

Najskuplji nogometaš svijeta Neymar rekao je kako je uistinu imao problema s Cavanijem kada je došao u PSG, ali također navodi kako su probleme vrlo brzo i riješili.

Neymar je u redove PSG-a došao na ljeto 2017. godine iz Barcelone za ogromnih 222 milijuna eura čime je postao najskuplji nogometaš u povijesti.

Čim je Brazilac došao u klub pojavile su se priče oko toga kako ima određene "privilegije" u ekipi Parižana što je njegove suigrače učinilo nezadovoljnima.

I dok je većina nogometnih zaljubljenika vjerovala kako su to samo priče, Neymar se potrudio pokazati kako je to uistinu slučaj.

Već na samom početku sezone Neymar je imao određene "svađe" sa svojim suigračem Edinsonom Cavanijem oko toga tko će izvoditi penale. Iz PSG-a su na sve načine pokušavali nagovijestiti kako je između Neymara i Cavanija sve u redu, ali sada je sam Neymar rekao kako su postojale tenzije između njih dvojice.

- Ljudi preuveličavaju ono što se dogodilo. Naravno da su postojale određene tenzije između mene i Cavanija, ali smo to riješili vrlo brzo - tri dana nakon što se to dogodilo. Mi smo dva velika igrača, ali smo također i ljudi pa smo to riješili nas dvojica osobno, bez da smo ikome govorili o tome. Navodi u medijima su bili pretjerani - objasnio je Neymar svoj odnos s Urugvajcem.

Sjajni Brazilac je trenutno ozlijeđen, a ove sezone je za momčad Parižana odigrao 30 utakmica u kojima je zabio 29 golova te podijelio 19 asistencija, a također se izborio kod trenera Emeryja da ipak on bude taj koji će izvoditi penale.