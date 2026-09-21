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Neymar ju htio zavesti zajedno sa sestrom blizankom, ona ga odbila: Skidala se i za Playboy

Brazilsku odbojkašicu Keylu Alves mnogi smatraju najljepšom u tom sportu na svijetu, a nakon fotografiranja za Playboy u oskudnom izdanju, teško je proturječiti takvim tvrdnjama. Neymar je svojedobno htio spavati s njom i sestrom blizankom, ali dobio je odbijenicu...
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Neymar ju htio zavesti zajedno sa sestrom blizankom, ona ga odbila: Skidala se i za Playboy
Foto Instagram/Ida Solbakken
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Foto: Instagram/Ida Solbakken
Komentari 129

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