Neymar ju htio zavesti zajedno sa sestrom blizankom, ona ga odbila: Skidala se i za Playboy

Brazilsku odbojkašicu Keylu Alves mnogi smatraju najljepšom u tom sportu na svijetu, a nakon fotografiranja za Playboy u oskudnom izdanju, teško je proturječiti takvim tvrdnjama. Neymar je svojedobno htio spavati s njom i sestrom blizankom, ali dobio je odbijenicu...
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Prelijepa Brazilka Keyla Alves 8. je siječnja napunila 26 godina, a 2023. objavila je oproštaj od profesionalnog igraja odbojke.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
- Oduvijek sam sanjala o fotografiranju za Playboy, naporno sam radila i konačno ostvarila svoj cilj - rekla je nakon fotografiranja.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Nedavno je bila članica brazilskog Big Brothera, a javnosti je poznato i da ima otvoren otvoren profil na stranici za odrasle.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Nerijetko i na Instagramu fanove "počasti" provokativnim fotografijama, a na toj platformi prati ju gotovo 16 milijuna ljudi.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram
Foto instagram
Foto Instagram/Ida Solbakken
Muške udvarače razočarala je Alves kada je objavila da čeka dijete.
| Foto: Instagram
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Odbojkom se bavila devet godina, ali odlučila je krenuti drugim putem.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Ima i sestru blizanku koja je također vrlo atraktivna, a Neymar je svojedobno htio obje odvesti u krevet. Dobio je odbijenicu...
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Alves je nekoliko mjeseci u vezi s pjevačem Brunom Rosom.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram