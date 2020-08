Neymar: Mi smo velika obitelj, nije bilo moguće da ispadnemo

<p>Nakon godine 1995.<strong> Paris Saint-Germain</strong> igrat će polufinale Lige prvaka. Trebalo je utrošiti milijuna i milijuna eura za takvo ostvarenje koje je stiglo kada su pristalice francuskog prvaka već izgubile nadu jer <strong>Atalanta </strong>je u 90. minuti i dalje vodila 1-0 zahvaljujući<strong> Mariju Pašaliću</strong>. A onda se u pravo vrijeme na pravom mjestu na Luzu za PSG ukazala svjetlost, odnosno <strong>Marquinhos i Chuopo-Moting </strong>za ludi preokret.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Neymar u zanimljivom odijelu</strong></p><p>- Bila je to luda utakmica, teška utakmica protiv teškog protivnika. Kada sam ulazio, pomislio sam da ne možemo izgubiti, ne možemo na ovaj način kući. Imao sam veliko povjerenje i u sebe i u suigrače - ispričao je Chuopo-Moting nakon utakmice.</p><p>- Imali smo dobar osjećaj, uživamo i na terenu i van njega. Osvojili smo ove sezone četiri trofeja, ali ovaj nam je najvažniji. Vjerujemo u sebe, svi znaju da imamo individualce svjetske klase, ali želimo pokazati kako smo prava momčad. Nikada to nismo uspjeli, a s ovako sjajnom momčadi moraš imati takvu ambiciju. </p><p>Najskuplji nogometaš današnjice <strong>Neymar </strong>bio je na odličnom putu prema tituli tragičara utakmice jer zbilja je nevjerojatno što su kopačke vrijedne 222 milijuna eura uspjele promašiti. I to na kakav način. No onda jedno dodavanje za Marquinhosa pa za Mbappea i sve će se zaboraviti.</p><p>- Ni sekunde nisam pomišljao da bismo mogli ispasti - prilično samouvjeren ostao je Brazilac.</p><p>- Ništa me neće razuvjeriti da idemo u finale. Zajedno smo prošli kroz teške faze jer smo sjajna ekipa i velika obitelj. Nemoguće je da kao takvi ispadnemo. Ostao nam je jedna utakmica do finala i dvije za osvajanje Lige prvaka.</p><p>Sljedeća prepreka na tom putu bit će im<strong> Leipzig ili Atletico Madrid</strong> koji će na Lisabonu u četvrtak od 21 sat igrati svoje četvrtfinale.</p>