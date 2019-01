Neymar poludio na novinare: Ostavite moja muda na miru!

Brazilac Neymar operirao je metatarzalnu kost na desnom stopalu i neće ga biti na terenu oko dva mjeseca što znači da će propustiti osminu finala Lige prvaka, a vjerojatno i četvrtfinale ako PSG do tamo dođe.

Napadač se nakon operacije uputio na aerodrom gdje ga je čekao avion za Barcelonu gdje će odraditi prvi dio rehabilitacije, a tamo su ga dočekali i novinari koji su ga dobrano naljutili.

- Hoćeš li se vratiti u Barcu? - ispitivali su novinari ionako nervoznog Neymara koji je hodao pomoću štaka, a onda je puknuo.

- Ne dirajte mi muda - zaderao se Brazilac, vjerojatno misleći na to da ga ne ljute.

Neymar, here, decked out in yellow for transfer #deadlineday 😉



What do we think of his outfit - 👍 or 👎



[📸 Instagram/@neymarjr] pic.twitter.com/cGUyjpfuXI — Goal (@goal) 31. siječnja 2019.

Neymar je 2017. godine otišao iz Barcelone u PSG, no brzo je požalio. Prema navodima španjolskih medija, Brazilac je slao poruke čelnicima Barce da ga opet kupe, no to je ovaj put nemoguća misija jer su ga Francuzi platili 222 milijuna eura, a otkupna klauzula je sada duplo veća.

No word to say.... Heart breaking 💔 😢



Get well soon Neymar! 💙



We hope see you soon on the pic.twitter.com/IlhXGY0wpC — प्रकश दाहाल . (@RisiSwmee) 31. siječnja 2019.

Već je postalo tradicionalno da se igrač PSG-a ozlijedi krajem siječnja, a prošle godine je također nastradala metatarzalna kost koja ga je zamalo koštala nastupa na Svjetskom prvenstvu, a oporavio se u zadnji trenutak.