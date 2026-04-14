DVA VELIKANA

Neymar se pohvalio Modrićevim dresom: 'Uh, on je legenda...'

Piše Ivan Kužela
Foto: Screenshot/Instagram

Neymar je otkrio svoju impresivnu kolekciju dresova, a posebno je istaknuo dres Modrića iz hrvatske reprezentacije. Brazilski čarobnjak pokazao je i ostale dresove od Ronalda, Bryanta, LeBrona, itd.

Admiral

Najbolji strijelac u povijesti brazilske reprezentacije Neymar (34) je u zalaznim godinama karijere. Trenutačno igra u brazilskom prvoligašu Santosu s kojim je prošle sezone zamalo izbjegao relegaciju. Izbornik Brazila Carlo Ancelotti nije ga pozvao na zadnje reprezentativno okupljanje, ali napomenuo je da je sjajni napadač na dobrom putu da zaigra na Svjetskom prvenstvu. U najnovijem pojavljivanju u javnosti otkrio je kakvu kolekciju dresova posjeduje.

U nedavno objavljenom videu brazilske televizije ge tv Neymar je pokazao svoju kolekciju dresova koje je skupio ili razmijenio kroz svoju bogatu karijeru. U kolekciji ima dresove sportskih legendi poput Zlatana Ibrahimovića, Cristiana Ronalda, LeBrona Jamesa, Stephena Curryja, Kobea Bryanta i kapetana 'vatrenih' Luke Modrića

Najboljeg igrača u povijesti Hrvatske je pohvalio i kratko rekao: 'Modrić, uh on je legenda'. Dvojac je na suprotnim stranama terena zaigrao 15 puta; Modrić je pobijedio šest, a Neymar sedam puta uz dva remija. U kolekciji ima tri hrvatska dresa i spomenuo je kako je još jedan od Ivana Rakitića s kojim je igrao u Barceloni, a prezime na poleđini trećeg dresa nije otkrio. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

FOTO Ukrajinska tenisačica pala je na doping testu zbog seksa
ŽIVOPISNA DAJANA

FOTO Ukrajinska tenisačica pala je na doping testu zbog seksa

Dajana Jastremska (25) bila je jedna od najzanimljivijih priča Wimbledona. Ona je senzacionalno iz prvog kola izbacila drugu tenisačicu svijeta Coco Gauff, a prije pet godina suspendirana zbog pada na doping testu
FOTO Bivša konobarica se zbog Benzeme preobratila na islam, rodila mu i dijete. Prekinuli su
PUKLA LJUBAV

FOTO Bivša konobarica se zbog Benzeme preobratila na islam, rodila mu i dijete. Prekinuli su

Američki model Jordan Ozuna i nogometaš Karim Benzema bili su u vezi oko dvije godine, imaju zajedničkog sina, a ona se prije njegova transfera u Saudijsku Arabiju preobratila na islam. Prekinuli su romantičnu vezu, a 'Benz' je već ljubio druge
Ako Zlatko Dalić ode, igrači žele Slavena Bilića! HNS razmišlja i o još jednoj, manje iskusnoj opciji
DOZNAJEMO

Ako Zlatko Dalić ode, igrači žele Slavena Bilića! HNS razmišlja i o još jednoj, manje iskusnoj opciji

HNS već razmišlja o novom izborniku, zato što još nije potpisao novi ugovor sa Zlatkom Dalićem. Igrači, koliko čujemo, ne bi imali ništa protiv da ih preuzme Bilić, ako već Dalić odluči otići

