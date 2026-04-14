Neymar se pohvalio Modrićevim dresom: 'Uh, on je legenda...'

Najbolji strijelac u povijesti brazilske reprezentacije Neymar (34) je u zalaznim godinama karijere. Trenutačno igra u brazilskom prvoligašu Santosu s kojim je prošle sezone zamalo izbjegao relegaciju. Izbornik Brazila Carlo Ancelotti nije ga pozvao na zadnje reprezentativno okupljanje, ali napomenuo je da je sjajni napadač na dobrom putu da zaigra na Svjetskom prvenstvu. U najnovijem pojavljivanju u javnosti otkrio je kakvu kolekciju dresova posjeduje.

U nedavno objavljenom videu brazilske televizije ge tv Neymar je pokazao svoju kolekciju dresova koje je skupio ili razmijenio kroz svoju bogatu karijeru. U kolekciji ima dresove sportskih legendi poput Zlatana Ibrahimovića, Cristiana Ronalda, LeBrona Jamesa, Stephena Curryja, Kobea Bryanta i kapetana 'vatrenih' Luke Modrića.

Najboljeg igrača u povijesti Hrvatske je pohvalio i kratko rekao: 'Modrić, uh on je legenda'. Dvojac je na suprotnim stranama terena zaigrao 15 puta; Modrić je pobijedio šest, a Neymar sedam puta uz dva remija. U kolekciji ima tri hrvatska dresa i spomenuo je kako je još jedan od Ivana Rakitića s kojim je igrao u Barceloni, a prezime na poleđini trećeg dresa nije otkrio.