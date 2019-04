Neymar ne voli gubiti: Udario navijača pa kritizirao suigrače

Nogometaši Rennesa nadoknadili su dva pogotka zaostatka i boljim izvođenjem jedanaesteraca sa 3-2 (1-2, 2-2) pobijedili favorizirani PSG u finalu Kupa Francuske odigranom na Stade de Franceu te po treći put u klupskoj povijesti osvojili ovaj trofej.

Parižani su poveli 2-0 golovima dvojice brazilskih reprezentativaca, Danija Alvesa u 13. minuti i Neymara u 21. minuti. Rennes je smanjio autogolom Kimpembea u 40. minuti, a strijelac izjednačujućeg gola bio je Mexer u 66. minuti.

Do kraja osnovnog dijela utakmice, kao ni u polusatnom produžetku nije bilo pogodaka pa je o trofeju odluka pala izvođenjem jedanaesteraca, u koje je PSG ušao oslabljen, jer je pred kraj produžetka isključen Kylian Mbappe, zbog opasnog starta.

U prvih pet serija izvođači na obje strane su bili precizni. U šestoj seriji za Rennes je pogodio Sarr, a 21-godišnji veznjak PSG-a Christopher Nkunku, koji je ušao nakon isključenja Mbappea, poslao je loptu preko grede za veliko slavlje Rennesa i njihovo prvi trijumf u Kupu Francuske nakon 48 godina, a treći ukupno. Pobjednici su trofej primili iz ruku francuskog predsjednika Emmanuela Macrona.

PSG je u 17. finalu išao po peti uzastopni, a ukupno 13. trijumf u Kupu, međutim u ovoj su sezoni Parižani ostali samo na obrani naslova prvaka Francuske i tako nastavili sa sezonom za zaborav s obzirom na to da su već ispali i iz Lige prvaka.

Foto: REUTERS/Charles Platiau

Nakon završetka utakmice bijesan je bio Neymar. Po izlasku s travnjaka porječkao se, a onda i udario navijača, a nakon utakmice osuo je drvlje i kamenje na mlađe suigrače:

Neymar punches a fan after PSG lose to Rennes. What a disgrace. pic.twitter.com/lHNF94GNrt