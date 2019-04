Neymar: Uh, pa kakav bi nered radili Eden Hazard i ja zajedno!

Samo jednu želju imam... U slučaju Neymara, ovi stihovi nastavili bi se riječima 'da zaigram s Hazardom'. Savršenog suigrača napadač PSG-a otkrio je u intervjuu brazilskom Foxu.

- Volio bih zaigrati s Hazardom, imamo sličan stil. Kakav bismo kaos napravili nas dvojica na terenu - kaže Neymar koji je tom izjavom dao vjetar u leđa Real Madridu.

O njegovom dolasku u Real priča se još otkako je napustio Barcelonu, a i Eden Hazard je pri vrhu liste želja "kraljevskog kluba" koji će na ljeto u pomlađivanje momčadi. Navodno je Chelsea spreman pustiti Belgijca za 100 milijuna eura, a Real bi mu u tom slučaju dao ugovor kojim bi postao najplaćeniji igrač u povijesti kluba.

Foto: Andrew Yates/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Ali, dok ne dođe ljetni prijelazni rok, Hazard je i dalje igrač Chelseaja, a Neymar PSG-a. Brazilac zbog ozljede nije igrao nekoliko mjeseci, odigrao je drugo poluvrijeme protiv Monaca, a u prvu postavu se vraća u subotu u finalu francuskog kupa protiv Rennesa. Uoči povratka progovorio je i o kritikama s kojima se bori od dolaska u PSG. Nazivaju ga simulatorom, često prozivaju da se namjerno ozljeđuje, a on tvrdi da više ne zna što napraviti kako bi udovoljio navijačima.

'Ozlijede me kad ostanem na nogama, a kada padnem, onda sam simulator'

- Svi me prozivaju simulatorom. I onda se ja vratim sedam mjeseci nakon ozljede i pretrpim istu ozljedu zato jer sam htio ostati na nogama. Onda se pojave oni koji me pitaju zašto nisam pao. Kada ne padnem, pretrpim četiri prekršaja, a kada padnem, kažu da simuliram...

- Ljudi kao da preferiraju one koji ulaze snažno u druge igrače, u odnosu na one koji igraju s loptom. Kada imam loptu, ja idem u napad. Uvijek mi je dribling bio najjače oružje, puno ljudi kritizira moj stil igre, ali zbog njega navijači dolaze na utakmice. Nitko ne dolazi gledati one koji udaraju druge igrače. Tko želi udaranje, neka ide na MMA ili boks. Ja svoj stil igre volim i ne namjeravam ga mijenjati - rekao je Brazilac kojemu su navijači zamjerili što je tijekom slobodnog vremena bio na karnevalu sa pjevačicom Rafaelom Porto. Uhvaćeni su kako pleši zajedno.

Foto: Screenshot/Instagram, Reuters

- Bio sam ozlijeđen, ali mogao sam hodati. Treniram već dva mjeseca. Najviše me živcira kada o mojoj ozljedi i mojim pojavljivanjima u javnosti pričaju bivši igrači. Pa i oni su igrali, radili su i gore stvari nego ja - rekao je Neymar pa dodao:

- Iskreno, stvarno me to živcira. Ali, ne želim o tome pričati. Ljudi koji me poznaju, znaju kakav sam i s čime se sve moram nositi.