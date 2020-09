Neymara čeka brutalna kazna: Pauzirat će sedam utakmica!?

LFP tek mora ustvrditi sve činjenice i objelodaniti kaznu do srijede, ali u svakom slučaju Neymar će teško do kraja rujna opet na zeleni teren jer mu prijeti i sedam utakmica hlađenja

<p>Pet crvenih kartona u svega dvije minute, ukupno 14 žutih... Rekao bi čovjek da su igrali ligaši iz seoskih liga, a ne "finjaci" iz vrha francuskog nogometa<strong> PSG i Marseille</strong> (0-1).</p><p>Svoje prste u svemu definitivno je imao glavni sudac <strong>Jeremy Brisard</strong> koji je svojim kriterijem samo potpirivao vatru, a koja je eruptirala na samom kraju. Brisard nije kaznio Di Marijino pljuvanje i isprva je propustio<strong> Neymaru </strong>dati drugi žuti karton u samoj završnici utakmice, netom prije tučnjave, kada se nastavilo koškanje.</p><p>Prvo se Paredes zaledio na sunarodnjaka Benedetta, a sve pretvorilo u sveopću tučnjavu pa je sudac redom isključivao Paredesa, Benedetta, Kurzawu, Amavija, a naposljetku i Neymara, koji je šakom udario Marseilleova Gonzaleza u zatiljak. I zbog toga bi mogao na hlađenje čak sedam utakmica!</p><p>LFP tek mora ustvrditi sve činjenice i objelodaniti kaznu do srijede, ali u svakom slučaju Brazilac će teško do kraja rujna opet na zeleni teren. Uz sve to, nakon utakmice vruće je glave na Twitteru napisao:</p><p>- Žao mi je samo što nisam udario u lice tu šup*inu.</p><p>PSG-ova zvijezda optužila je Gonzaleza za rasističke uvrede. I ispotavi li se da je sve točno, ovaj bi mogao dobiti i deset utakmica kazne.</p><p>- VAR je lako uhvatio moju "agresiju". Sad želim vidjeti sliku rasista kako mi govori: "Majmune, kur*in sine!". To želim vidjeti! Napravim fintu, kaznite me. Isključite me za šamar. A što je s njima? Što onda?</p><p>Gonzalez mu je vrlo brzo odgovorio:</p><p>- Nema mjesta rasizmu. Moja je karijera čista, imam puno (tamnoputih) suigrača i prijatelja s kojima se svakodnevno družim. Ponekad treba znati podnijeti poraz i prihvatiti ga na terenu.</p><p>Pa se opet javio Neymar...</p><p>- Ti nisi čovjek koji priznaje pogrešku. Porazi su dio sporta, ali s vrijeđanjem i rasizmom ne slažem se. Ne poštujem te! Nemaš karaktera! Priznaj što si rekao, brate! Budi čovjek, dečko! Rasistu!</p>