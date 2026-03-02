Nezapamćeni debakl prijeti F1 ekipi uoči prve utrke u sezoni!?

Ostalo je još samo nekoliko dana do prve utrke nove sezone Formule 1. Prvi slobodni treninzi održat će se u petak, u subotu su kvalifikacije, a start utrke je u nedjelju u 5 sati po hrvatskom vremenu. Puno je nepoznanica uoči nove sezone, ali unatoč tome, sasvim je evidentno kako je projekt Aston Martina u ozbiljnim problemima. I to prije nego što je sezona uopće počela...

Aston Martin nadao se izbiti na vrh poretka u novoj eri tehničkih regulacija. Podsjetimo, Formula 1 napravila je veliku revoluciju, jurilice sad imaju još veću električnu snagu (u omjeru 50/50 sa snagom motora s unutarnjim izgaranjem), a tu je još niz promjena koje smo ranije detaljno obradili. Na kraju prošle sezone Aston Martin zahvalio se Mercedesu na dugogodišnjoj suradnji, a od ove godine koriste Hondine pogonske jedinice.

Foto: DANIEL COLE/REUTERS

A izgleda kako su Japanci opet "zaribali" u pripremi motora za nove tehničke regulacije (nakon debakla s McLarenom na početku turbo-hibridne ere 2015.)... Naime, Aston je imao ogromnih problema na predsezonskim testiranjima, što dokazuje i podatak kako su Fernando Alonso i Lance Stroll napravili najmanju kilometražu na drugom tjednu testiranja.

A loše bi moglo postati i gore. Kako izvještava Motorsport, Aston Martin mogao bi imati vikend iz noćne more u Australiji. Navodno su u ekipi imali sastanke kako bi vidjeli ima li uopće smisla izlaziti na stazu u Australiji, s obzirom na stanje AMR26 jurilice.

Ipak, u Astonu baš i nisu previše skloni toj opciji, ponajviše zato što bi time na sebe navukli gnjev FIA-je (krovne Svjetske automobilističke federacije), ali i vlastitih sponzora. Zbog toga su u Astonu sve bliže još radikalnijem potezu, a to je da tijekom VN Australije sudjeluju tek proceduralno.

Foto: HAMAD I MOHAMMED/REUTERS

To bi, u praksi, značilo kako bi Alonso i Stroll sudjelovali u kvalifikacijama, gdje će im biti izazovno ući u potrebnih 107 posto zaostatka za najbržim vremenom (u protivnom će biti diskvalificirani iz utrke). Ako nekako izbore mjesto na startnom gridu, onda će vozači Aston Martina odraditi nekoliko krugova, tek koliko za pokoje informacije sa staze, prije nego što se povuku u garažu...

U međuvremenu, šef Aston Martina i jedan od najbriljantnijih inženjerskih umova u povijesti Formule 1, Adrian Newey, danonoćno radi i komunicira s kolegama iz Honde, koji se brinu o motoru. Japanci su nedavno priznali kako problem na pogonskoj jedinici uzrokuju vibracije na motoru sa šest cilindara, zbog čega je nepouzdana isporuka snage iz hibridnog sustava.

Foto: HAMAD I MOHAMMED/REUTERS

- Svjesni smo rezultata na testiranju i da se nalazimo u vrlo teškoj i izazovnoj situaciji. Naši inženjeri u Sakuri (tvornici, op. a.) i na stazi naporno rade kako bi poboljšali motor - rekao je Ikuo Takeishi, koji je zadužen za vodstvo Hondinog odjela za utrkivanje na četiri kotača.

Sportbible javlja kako je Aston napravio neke promjene na bolidu i kako se u ekipi nadaju kako će s njima moći normalno sudjelovati u utrci u Australiji. Ipak, to nećemo znati do prvog slobodnog treninga.