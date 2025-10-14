Nezaustavljiva 'mašina! Merab Dvališvili dogovorio još jednu obranu pojasa, ide po rekord

Svijet mješovitih borilačkih vještina svjedočit će povijesnom trenutku kada se aktualni prvak bantam kategorije, Merab "The Machine" Dvališvili (34), sprema za svoju četvrtu obranu naslova u jednoj kalendarskoj godini. Gruzijski borac ući će u oktogon protiv bivšeg prvaka i starog rivala, Petra Yana, na spektakularnom UFC 323 događaju.

Borba koja će zaključiti nevjerojatnu sezonu zakazana je za 6. prosinca 2025. godine u Las Vegasu, a sunaslovna borba bit će okršaj za titulu u muha kategoriji između Alexandrea Pantoje i Joshue Vana.

Godina 2025. ostat će zlatnim slovima upisana u karijeri Meraba Dvališvilija. Nakon što je u rujnu 2024. na UFC 306 dominantnom predstavom detronizirao Seana O'Malleyja i osvojio pojas prvaka, Dvališvili nije gubio vrijeme. Njegova vladavina započela je nevjerojatnim tempom, postavljajući standarde aktivnosti koje moderna MMA era rijetko viđa.

Već u siječnju, na UFC 311, uspješno je obranio naslov protiv iznimno opasnog Umara Nurmagomedova, prekinuvši njegov savršeni niz. Samo pet mjeseci kasnije, u lipnju na UFC 316, ušutkao je sve kritičare pobjedom u revanšu protiv Seana O'Malleyja, dokazavši da prva pobjeda nije bila slučajnost.

Foto: Vincent Carchietta/REUTERS

Svoj treći uspješni test imao je početkom listopada na UFC 320, gdje je nadjačao lukavog izazivača Coryja Sandhagena. Pobjeda protiv Yana ne bi mu samo zacementirala status neprikosnovenog vladara kategorije, već bi ga upisala u povijesne knjige kao prvog UFC prvaka ikada s četiri obrane naslova unutar jedne kalendarske godine – pothvat koji se doima gotovo nemogućim u današnjem kompetitivnom okruženju.

Yanov put iskupljenja i povratak na vrh

S druge strane kaveza stajat će Petr "No Mercy" Yan, čovjek koji je već osjetio gorčinu poraza od Dvališvilija. Njihov prvi susret u ožujku 2023. godine završio je jednoglasnom odlukom sudaca u korist Gruzijca, koji je tada postavio rekord po broju pokušaja rušenja u jednoj borbi. Taj poraz bio je bolna točka u karijeri bivšeg prvaka, no Yan je pokazao zašto nosi nadimak "Nemilosrdni".

Foto: Vincent Carchietta/REUTERS

Nakon tog neuspjeha, Rus se vratio jači i fokusiraniji no ikad. Nanizao je tri impresivne pobjede protiv rangiranih protivnika, demonstrirajući svoju elitnu boksačku tehniku i čeličnu volju.

Svakom pobjedom gradio je svoj put natrag prema vrhu, a sada mu se pruža prilika za iskupljenje i povratak trona koji je nekoć bio njegov. Za Yana, ovo nije samo borba za pojas; ovo je borba za nasljeđe i dokaz da je lekciju iz prvog meča naučio.

Revanš s velikim ulozima

Ovaj meč predstavlja sudar dvaju neumoljivih stilova. Dvališvilijev beskonačni kardio i hrvanje koje lomi protivnike bit će ponovno testirani protiv Yanove kirurški precizne borbe na nogama i jedne od najboljih obrana od rušenja u diviziji. Prvi meč bio je Dvališvilijeva demonstracija sile i taktičke superiornosti, no ulozi su sada neusporedivo veći.