Obavijesti

Sport

Komentari 1
VRAĆA SE U KAVEZ

Nezaustavljiva 'mašina! Merab Dvališvili dogovorio još jednu obranu pojasa, ide po rekord

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Nezaustavljiva 'mašina! Merab Dvališvili dogovorio još jednu obranu pojasa, ide po rekord
3
Foto: Vincent Carchietta/REUTERS

Merab "The Machine" Dvališvili brani pojas protiv Petra Yana na UFC 323! Ova epska borba zakazana za 6. prosinca u Las Vegasu mogla bi Dvališvilija upisati u povijest MMA-ja

Svijet mješovitih borilačkih vještina svjedočit će povijesnom trenutku kada se aktualni prvak bantam kategorije, Merab "The Machine" Dvališvili (34), sprema za svoju četvrtu obranu naslova u jednoj kalendarskoj godini. Gruzijski borac ući će u oktogon protiv bivšeg prvaka i starog rivala, Petra Yana, na spektakularnom UFC 323 događaju.

Borba koja će zaključiti nevjerojatnu sezonu zakazana je za 6. prosinca 2025. godine u Las Vegasu, a sunaslovna borba bit će okršaj za titulu u muha kategoriji između Alexandrea Pantoje i Joshue Vana.

Godina 2025. ostat će zlatnim slovima upisana u karijeri Meraba Dvališvilija. Nakon što je u rujnu 2024. na UFC 306 dominantnom predstavom detronizirao Seana O'Malleyja i osvojio pojas prvaka, Dvališvili nije gubio vrijeme. Njegova vladavina započela je nevjerojatnim tempom, postavljajući standarde aktivnosti koje moderna MMA era rijetko viđa.

UFC BORAC Charles Oliveira izjednačio rekord Mirka Filipovića! Evo koji
Charles Oliveira izjednačio rekord Mirka Filipovića! Evo koji

Već u siječnju, na UFC 311, uspješno je obranio naslov protiv iznimno opasnog Umara Nurmagomedova, prekinuvši njegov savršeni niz. Samo pet mjeseci kasnije, u lipnju na UFC 316, ušutkao je sve kritičare pobjedom u revanšu protiv Seana O'Malleyja, dokazavši da prva pobjeda nije bila slučajnost.

MMA: UFC 316 - Dvalishvili vs OMalley
Foto: Vincent Carchietta/REUTERS

Svoj treći uspješni test imao je početkom listopada na UFC 320, gdje je nadjačao lukavog izazivača Coryja Sandhagena. Pobjeda protiv Yana ne bi mu samo zacementirala status neprikosnovenog vladara kategorije, već bi ga upisala u povijesne knjige kao prvog UFC prvaka ikada s četiri obrane naslova unutar jedne kalendarske godine – pothvat koji se doima gotovo nemogućim u današnjem kompetitivnom okruženju.

Yanov put iskupljenja i povratak na vrh

S druge strane kaveza stajat će Petr "No Mercy" Yan, čovjek koji je već osjetio gorčinu poraza od Dvališvilija. Njihov prvi susret u ožujku 2023. godine završio je jednoglasnom odlukom sudaca u korist Gruzijca, koji je tada postavio rekord po broju pokušaja rušenja u jednoj borbi. Taj poraz bio je bolna točka u karijeri bivšeg prvaka, no Yan je pokazao zašto nosi nadimak "Nemilosrdni".

MMA: UFC 316 - Dvalishvili vs O’Malley
Foto: Vincent Carchietta/REUTERS

Nakon tog neuspjeha, Rus se vratio jači i fokusiraniji no ikad. Nanizao je tri impresivne pobjede protiv rangiranih protivnika, demonstrirajući svoju elitnu boksačku tehniku i čeličnu volju.

IZGUBIO ZBOG POSJEKOTINE Hrvat boksao meč za titulu, iz prvog reda gledao ga i čečenski diktator Ramzan Kadirov
Hrvat boksao meč za titulu, iz prvog reda gledao ga i čečenski diktator Ramzan Kadirov

Svakom pobjedom gradio je svoj put natrag prema vrhu, a sada mu se pruža prilika za iskupljenje i povratak trona koji je nekoć bio njegov. Za Yana, ovo nije samo borba za pojas; ovo je borba za nasljeđe i dokaz da je lekciju iz prvog meča naučio.

Revanš s velikim ulozima

Ovaj meč predstavlja sudar dvaju neumoljivih stilova. Dvališvilijev beskonačni kardio i hrvanje koje lomi protivnike bit će ponovno testirani protiv Yanove kirurški precizne borbe na nogama i jedne od najboljih obrana od rušenja u diviziji. Prvi meč bio je Dvališvilijeva demonstracija sile i taktičke superiornosti, no ulozi su sada neusporedivo veći. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Bivša klizačica osvojila je Livakovića. Skrivala je trbuh na utakmici, sad su dobili prinovu
PRVO PRIJATELJI, A ONDA...

FOTO Bivša klizačica osvojila je Livakovića. Skrivala je trbuh na utakmici, sad su dobili prinovu

Helena Livaković, supruga golmana Dominika, poznata kao "hrvatska Meghan Markle", vodi diskretan život u sjeni sportaša, balansirajući obitelj i karijeru
Tko je div koji je čuvao Yamala? Branitelji ga davili na Markovu trgu, bio trener u Životu na vagi
STJEPAN URSA

Tko je div koji je čuvao Yamala? Branitelji ga davili na Markovu trgu, bio trener u Životu na vagi

Stjepan Ursa, bivši interventni policajac, sada je bodybuilder i fitness influencer. Čuvao superzvijezdu Yamala i njegovu djevojku tijekom izleta u Hrvatskoj, a bio je i na malim ekranima
Bivši realovac šokirao fizičkom preobrazbom. Postao snagator
FOTO: NAPUCAO SE

Bivši realovac šokirao fizičkom preobrazbom. Postao snagator

Kad je svojevremeno nosio dres Real Madrida, Mesut Özil (36) i nije imao dobre 'fizikalije'. Uvijek je bio mršav, ali sve je to popravio nakon što je napustio nogomet

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025