Nezaustavljive Turkinje obranile su europski naslov! Srpkinje su pobijedile Poljsku za broncu

Odbojkašice Turske obranile su naslov prvakinja Europe, na domaćem terenu u Istanbulu, u finalnom dvoboju, pobijedile su Talijanke s 3-2 (16-25, 25-22, 12-25, 25-21, 15-10).

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Do 2-2 u setovima talijanske su igračice bile puno uvjerljivije u setovima koje su osvajale, ali su na kraju ipak propustile vodstvo 2-1. U odlučujućoj dionici od 4-4 su Turkinje pobjegle na 8-4 i time slomile suparnice. Turska sada ima dva zlata, dva srebra i tri bronce u povijesti europskih prvenstava, dok su Talijanke na tri zlata, tri srebra i tri bronce.

Turkinje su nastavile dominirati u posljednje vrijeme te imaju dva zlata, srebro i dvije bronce na posljednjih pet prvenstava. Odlična je u pobjedničkoj ekipi bila Melissa Teresa Vargas s 28 poena, dok je jednaki broj poena na drugoj strani ostvarila Paola Ogechi Egonu.

Odbojkašice Srbije osvojile su brončanu medalju, u Istanbulu su u dvoboju za treće mjesto pobijedile Poljsku s 3-1 (25-21, 25-19, 15-25, 25-23, 25-18). Srpkinje time u svojoj kolekciji imaju po tri zlata, tri srebra i tri bronce u povijesti europskih prvenstava. Na prošlom EP su igrale finale u kojem su poražene od Turske, reprezentacije koja ih je na ovom prvenstvu svladala u polufinalu.

Poljakinje su ostale na dva zlata, četiri srebra i pet bronci, s tim da su posljednju medalju osvojile 2009. godine. Tijana Bošković je s 29 poena predvodila Srbiju do slavlja, dok je u poraženoj ekipi najbolja bila Magdalena Stysiak s 28 ostvarenih poena.