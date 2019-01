Nezaustavljivi Harden, Dončić je izjednačio LeBrona i Duranta

Hrvati nisu imali večer za pamćenja na parketima NBA lige.

Iako su se i Dragan Bender i Ante Žižić ponovno našli u petorkama svojih momčadi, Dario Šarić je ostao bez postignutog koša, a Mario Hezonja je bio zalijepljen za klupu.

Cleveland je poražen od Miamija sa 94-100. Ante Žižić je za 27 minuta na parketu ubacio 11 koševa (4/7 za dva, slobodna bacanja 3/4), imao jednu asistenciju, blokadu i ukradenu loptu i devet skokova. Cleveland je tako ponovno ostao bez pobjede koju je zadnji put okusio 12. prosinca. Miami je predvodio Justise Winslow s 27 koševa i sedam skokova.

Od Phoenixa je bolji bio Denver sa 132-95, a Bender je za 31 minutu ubacio 14 koševa (5/6 za dva, 1/5 za tricu, slobodna bacanja 1/1), te imao pet skokova i dvije asistencije. Denver je predvodio Paul Millsap s 20 koševa i devet skokova, dok je kod Phoenixa najbolji bio Devin Booker s 35 koševa.

Utah je sa 106-102 bio bolji Minnesote, Dario Šarić je na terenu proveo 17 minuta, ali je ostao bez postignutog koša. Mitchell je predvodio Utah s 24 poena, sedam skokova i 11 asistencija, a kod Minnesote je najbolji bio Karl-Anthony Towns s 33 poena i deset skokova.

Mario Hezonja je ostao na klupi u porazu New York Knicksa kod Brooklyna 99-109. Burke je bio najbolji kod New Yorka sa 25 koševa i pet asistencija, a Brooklyn je s 19 koševa, osam skokova i dvije asistencije predvodio Pinson. Pobjedu Brooklynu ovoga je puta donijela klupa koja je odradila sjajan posao. Igrači izvan početne petorke postigli su čak 71 koš!

Utakmicu sezone odigrao je Luka Dončić koji je vodio Dallas do pobjede 106-101 nad Detroitom. U 35 minuta igre postigao 32 koša, imao je po osam skokova i asistencija, dvije ukradene lopte i jednu blokadu i tako došao u ekskluzivno društvo NBA tinejdžera. Učinak 32/8/8 su u povijesti imala još samo dva igrača - dva puta LeBron James i jednom Kevin Durant.

Giannis Antetokounmpo je s 34 koša, 14 skokova i tri blokade vodio Milwaukee do šeste uzastopne pobjede. Ovoga su puta kod kuće sa 108-99 dobili Charlotte.

Houston je sa 121-119 pobijedio Toronto kod kojeg je najbolji bio Leonard s 32 koša. Ni on nije mogao zaustaviti fantastičnog Jamesa Hardena koji je zabio 35 koševa, imao sedam asistencija i dva skoka. Hardenu je to bila 22. uzastopna utakmica u kojoj je zabio više od 30 koševa i koju je završio kao najbolji strijelac utakmice. To je treći najbolji niz NBA lige - ispred njega su samo Wilt Chamberlain (40 uzastopnih utakmica 1962. godine) i Bob McAdoo (28 utakmica 1975. godine).

Los Angeles Clippersi sa 106-101 u gostima dobili Chicago, a do slavlja ih je sa svojim prvim triple-doubleom u karijeri vodio

Lou Williams. Ubacio je 31 koš, imao deset skokova i deset asistencija, a uz to je i prvi igrač s klupe kojemu je to uspjelo još od 1993. godine.

Sacramento je dobio Memphis 99-96, a do pobjede su ih vodili Buddy Hield s 26 koševa i De'Aaron Fox s 22 koša. Orlando je kod kuće izgubio od Washingtona 91-95, a Dallas sa 106-101 bio bolji od Detroita.