Nezaustavljivi Hrvat najbolji je strijelac na svijetu! U formi je života, a Kane jedva drži korak

Jedan Hrvat trenutačno je na samom vrhu svjetske liste strijelaca, rame uz rame s velikanima poput Harryja Kanea, a uskoro bi ih mogao i prestići. Riječ je o ofenzivcu Celja, Franku Kovačeviću (26), koji je ove sezone u 15 utakmica zabio čak 17 golova!

Kovačević je uhvatio sjajnu formu i zabio čak šest golova u posljednje četiri ligaške utakmice, a odveo je i slovenski klub u ligašku fazu Konferencijske lige sa sedam golova u europskim kvalifikacijama. Kovačević titulu najboljeg strijelca na svijetu dijeli s napadačem Bayerna, Harryjem Kaneom, i dvojicom nogometaša iz portorikanske lige.

Foto: NK Celje

Franko Kovačević stasao je u omladinskim pogonima Varaždina i Bjelovara, a igrao je i za juniore Rijeke te drugu momčad Hajduka. Već danas (u srijedu) može samostalno sjesti na vrh svjetske ljestvice, s obzirom na to da njegovo Celje otvara Konferencijsku ligu protiv AEK-a.

Kovačević je prije nekoliko tjedana dao veliki intervju za 24sata u kojem je, između ostaloga, govorio i kako ga je Carlo Ancelotti doveo u Bayern, a otkrio nam je i svoj nogometni san.

- Odigrati jednu utakmicu Lige prvaka, vidjet ćemo hoće li se ostvariti. Nogometni je put čudan, kada sam igrao u Wehenu, ispali smo iz druge Bundeslige pa sam otišao dvije stepenice unatrag. Primarni cilj mi je osvojiti prvenstvo i Kup u Sloveniji, nemam nijedan trofej u karijeri i želja mi je to sada ostvariti pa i pokušati napraviti nešto u Europi. Ako uspijemo, napredovat će klub, ali i ja pa ćemo vidjeti što nakon toga - kazao je ranije za 24sata.