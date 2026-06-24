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NEZAUSTAVLJIVI MARTIN Novom sjajnom partijom Baturina ušao u povijest: Ovo uspije rijetkima

Piše Renato Jukić,
Čitanje članka: 6 min
NEZAUSTAVLJIVI MARTIN Novom sjajnom partijom Baturina ušao u povijest: Ovo uspije rijetkima
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SP 2026 Toronto: Susret Paname i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

"Hrvatska opet ima svjetsku klasu u veznom redu", "Kakva dominacija, kakav igrač", "On će na ljeto u neki top klub iz liga petica", hvale Baturinu po društvenim mrežama...

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Martin Baturina (23) ponovno je oduševio nastupom na Svjetskom prvenstvu. Ofenzivac Coma bio je sjajan u dvoboju protiv Paname, bilo ga je svugdje po terenu, razigravao je suigrače, nudio se, otvarao prostor... Na trenutke se činilo kako su na terenu dvojica Martina Baturina.

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SP 2026 Toronto: Hrvatski reprezentativci s obitelji nakon utakmice SP 2026 Toronto: Hrvatski reprezentativci s obitelji nakon utakmice SP 2026 Toronto: Hrvatski reprezentativci s obitelji nakon utakmice
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Prema podacima Sofascorea, tijekom utakmice imao je 53 dodira s loptom, ušao je u šest driblinga, i iz svih šest je izašao kao pobjednik! Samo su još trojica gometaša na SP-ima u 21. stoljeću imala 100 posto uspješnih driblinga na jednoj utakmici turnira u kojoj su pokušali predriblati suparnika više od pet puta. To je uspjelo Edenu Hazardu 2018. protiv Brazila, Angelu Di Mariji 2014.protiv BiH i Sofianeu Feghouliju 2014. protiv Njemačke.

Foto: Sofascore za 24sata
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Uz strijelca Antu Budimira i asistenta Josipa Stanišića, Baturina je prema Sofi bio među našim najboljim pojedincima.

SP 2026 Toronto: Susret Paname i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
SP 2026 Toronto: Susret Paname i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Svojom dominantnom predstavom oduševio je nogometnu javnost...

"Hrvatska opet ima svjetsku klasu u veznom redu", "Kakva dominacija, kakav igrač", "On će na ljeto u neki top klub iz liga petica", hvale Baturinu po društvenim mrežama.

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Prvi dio sezone u Comu se Baturina mučio, nije previše igrao pod Cescom Fabregasom, a onda je u 2. dijelu sezone eksplodirao! Premijernu sezonu u Italiji na kraju je završio s 34 nastupa, osam golova i četiri asistencije. Prema Transfermarktu njegova procijenjena vrijednost je 30 milijuna eura, ali to će nakon ovog turnira sigurno narasti. I ne za jedan, dva ili pet milijuna, nego za deset ili desetak...

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Sve se glasnije šuška o interesu Manchester Uniteda za Baturinu, ali oni nisu jedini zainteresirani za njegove usluge. Como ga, pisali su talijanski novinari i 'insajderi', ne planira pustiti ispod cifre od 80 milijuna eura. 

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