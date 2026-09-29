Nezaustavljivi Španjolci! Vatreni mogu zaustaviti rekordni niz

Španjolska već 39 utakmica ne zna za poraz. U tom je nizu svladala i Hrvatsku, i to s uvjerljivih 3-0 na otvaranju Eura 2024. u Berlinu. Vatreni večeras (u utorak) od 20.45 u Sevilli imaju priliku uzvratiti za taj poraz i prekinuti španjolsku seriju, najdulji niz bez poraza u povijesti muških reprezentacija.

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Momčad Luisa de la Fuentea u tih je 39 utakmica upisala 30 pobjeda i devet remija. Posljednji put izgubila je od Kolumbije u prijateljskom susretu u ožujku 2024. godine. Od tada je osvojila Europsko pa Svjetsko prvenstvo, a posljednju pobjedu ostvarila je prije tri dana na Wembleyju, gdje je svladala Englesku 3-2.

Hrvatska je već osjetila koliko Španjolci mogu biti nemilosrdni. Na Euru u Njemačkoj Álvaro Morata, Fabián Ruiz i Dani Carvajal zabili su nam sva tri gola još u prvom poluvremenu. Ta je utakmica bila jedna od sedam španjolskih pobjeda na putu do europskog naslova.

Foto: David Klein

Niz "furije" preživio je čak i finale Lige nacija protiv Portugala.Taj je susret završio remijem 2-2, nakon čega je Portugal osvojio trofej boljim izvođenjem jedanaesteraca. Zato je riječ o nizu utakmica bez poraza na terenu. Prije Španjolske rekord je držala Italija, koja pod vodstvom Roberta Mancinija od 2018. do 2021. nanizala 37 utakmica bez poraza.