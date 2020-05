'NFL obožavam, 'La Casa de Papel' se gledala do 1 ujutro...'

Ptičice cvrkuću, kišica rominja, a Ana Konjuh (22) vrijedno trenira na teniskim terenima pored zagrebačkog hotela Panorama.

Dubrovčanka se vraća "bijelom sportu" nakon godinu i pol dana pauze. Morali smo otvoriti s tim neugodnim pitanjem. Kako je prošla operacija?

- Koja? Ova zadnja? - našalila se Ana iza koje su četiri teške operacije "problematičnog lakta" pa dodala:

- U drugom mjesecu prošle godine otišla sam u SAD na pregled, nisam uopće planirala ići na operaciju, ali se dogodilo. Počelo me jako boljeti, nisam znala više što ću... Tamošnji liječnik mi je kazao da ne vidi u čemu je problem, ali bilo je očito da više ne mogu igrati. Probala sam sve, taj liječnik se čuo s liječnicima koji su me operirali ranije i imala sam samo jednu opciju. Otići na operaciju i imala sam doslovno pet minuta odlučiti što ću. To je bila odluka karijere. Već idući dan u pet ujutro bila sam na operacijskom stolu - pojasnila je Konjuh pa počela s treningom pod paskom Antonija Veića (32), bivšeg hrvatskog tenisača.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Nema garancije da će Konjuh ponovno moći zaigrati na staroj razini.

- Rekli su mi da se oko 80% ljudi oporavi od ovakve operacije u potpunosti. Budući da ne znaju točno što je meni, onda je taj postotak možda nešto manji. Rekla sam sebi: 'Idemo, Ana, ovo je zadnji pokušaj'.

'Možda nisam stvorena za tenis'

Zna li se zašto je došlo do problema s laktom?

- Počelo me boljeti već s 12. Ne znam je li to preforsiranost, nepravilno držanje reketa... Mijenjala sam prošle godine rekete i žice, ali ništa nije pomoglo. Možda je riječ o biomehanici, možda nisam "stvorena" za tenis - kaže hrvatska tenisačica kroz smijeh.

Ne bi se složili s tom konstatacijom. Svi se sjećamo kako je strašne udarce Konjuh imala. Bilo kako bilo, zadnji turnir Konjuh je odigrala u Budimpešti prije 457 dana protiv francuske veteranke Pauline Parmentier (34).

- Ajme, pa nije valjda toliko prošlo. Ne želim se tog ni prisjećati...

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

A kakav je plan za dalje?

- Trebala sam se vratiti sad u petom, šestom mjesecu, ali ova je korona sve poremetila. Što više vremena sam doma to sam luđa, želim igrati, ići na putovanja. Javili su nam da bi povratak na "tour" mogao biti 1. kolovoza. Iskreno, nisam optimistična da će se nešto igrati ove godine - kaže Konjuh pa dodaje:

- Otići ću na nekoliko manjih turnira, a zaštićeni renking iskoristiti za kvalifikacije Grand Slamova.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

'Arturo je najomraženiji'

Što si radila tijekom ove pauze?

- Imala sam vremena za razmišljanje, i previše haha. Išla sam u kino, filmove i serije obožavam, kuhanje. Što trenutačno gledam? Počela sam gledati La Casu de Papel, ali još nisam pogledala do kraja. Morala sam malo stati s tim jer sam znala to gledati do ranih jutarnjih sati, zarazno je - kaže Konjuh kroz smijeh pa dodaje:

- Najomraženiji lik iz serije? Arturo! Uostalom, nije li svima - ustvrdila je Ana, a mi smo se samo mogli složiti s konstatacijom.

- Pogledala sam i sve epizode serije "The Last Dance". Tu shvatiš kolika je Michael Jordan veličina, kakav je to mentalitet. Nešto zaista sjajno. Uhvatila me želja za košarkom, za odlaskom na košarkaške utakmice, nedostaje mi to.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Zbog pandemije korona virusa nije se baš mogla družiti s roditeljima.

- S roditeljima se nisam vidjela neko vrijeme jer sam ostala u Zagrebu, a oni u Dubrovniku. To mi čak i odgovara jer volim biti sama. Malo sam se družila s prijateljicama.

Morali smo primijetiti da talentirana hrvatska tenisačica nema dubravački naglasak. Kako to?

- Ajoj, ne pitajte, haha. Došla sam tu (Zagreb, op.a.) u petom razredu osnovne. Nisam nikad ni imala neki naglasak, ali kad sam s mojima odmah se nekako "prebacim". Odmah govorim "đe" i tako to - smije se Ana pa dodaje:

- Odrasla sam na Jarunu, išla sam u školu na Vrbanima. Baš volim otići na nasip, na Jarunsko jezero prošetati i trenirati. Ovih dana sam stalno bila tamo, valjda toliko u životu nisam provela vremena tamo.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

'Neću odustati, čak ni ako se opet ozlijedim'

Možemo li očekivati "pravu" Anu Konjuh nakon svih silnih operacija.

- Trenirala sam ovih dana s Donnom, ali još to nije pravi podražaj. Treninzi se još svode na prebacivanje mreže, igru s osnovne crte i slično. Do poena još nismo došli. Trebat će mi vremena da opet upadnem u "štos", da dobijem ideje što i kako odigrati u trenutku.

Hrvatska će se tenisačica naći u neobičnoj situaciji. Glamur velikih turnira, sad će, barem na neko vrijeme, zamijeniti slabijim turnirima. Hoće li se biti teško naviknuti?

- Krećem od nule, što je tu je. Već sam zaboravila kako je igrati na takvim turnirima jer sam brzo prerasla tu razinu u prijelazu iz juniorske konkurencije u seniorsku. U svakom slučaju, bit će neobično.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

A što ako povratak ne prođe po planu? U nekim ranijim razgovorima najavila si da bi to bio kraj karijere.

- Uh, rekla sam to vruće glave. Da opet nešto bude, vratila bi se. Imam još motivacije.

'Otac brine o financijama'

Anina kolegica Tereza Mrdeža (WTA 230.) kazala nam je nedavno da je svu zaradu od karijere potrošila na putovanja i treninge. Morali smo priupitati kako Ana stoji po tom pitanju.

- Raspored turnira radimo moj tim i ja. Ne mogu sama odlučivati o svemu. Moj otac zadužen je za financijski dio, odlučili smo da je najbolje da moju karijeru vodi netko iz obitelji, ako me razumijete. Imala sam uspjeha u karijeri, dosta sam zaradila, ali i potrošila. Treba plaćati ljude iz tima, sva ta putovanja... Vjerujem da se sve može brzo potrošiti, pogotovo ako si slabije rangiran. Nažalost, žene su puno slabije plaćene od muškaraca.

Ima tu dogodovština za cijelu jednu knjigu. Hoće li pasti nekakva autobiografija, po uzoru na Šarapovu ili Dokić?

- Nije mi pisanje bolja strana - smije se Ana.

Nekako sumnjamo da su te djevojke to same pisale.

- Istina, vjerojatno je to netko "ušminkao". Možda bih onda i mogla napisati nešto, haha. Bilo je dosta frustrirajuće proći ovo, bilo je suza. Mentalno je bilo jako teško pronaći nešto što će te gurati naprijed. Na preglede i operacije sam potrošila baš "dosta". Rekla sam si da sad moram ulagati u sebe. Došla sam do zida...

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

'NFL obožavam, San Francisco 49ersi su mi najdraži'

Konjuh prati i druge sportove.

- Luda sam za NFL-om! Zadnje dvije-tri godine to jako pratim. U Americi smo par mjeseci godišnje pa sam se "navukla" na taj sport. Bili smo u Cincinnatiju, dođeš u restoran pa svi pričaju o tom, gledaju utakmice. Otišla sam guglati pravila i baš mi se svidjelo - kaže Konjuh pa dodaje:

- Za kog navijam? San Francisco 49erse. Razlog? To mi je jedan od najdražih gradova. Google mi je prvo "izbacio" Toma Bradyja, ali nije mi on najdraži. Najdraži su mi George Kittle, Jimmy Garoppolo i Joe Staley, koji se nažalost umirovio.

A što ćemo s Bradyjem i prelaskom u Tampu?

- Ne znam kako će to izgledati... Brady je bio sinonim za Patriotse, šokiralo me kad je otišao. Sad se vratio i Gronk (Rob Gronkowski, op.a.). Ipak, vjerujem u Bradyja. Nevjerojatan da igra na toj razini s toliko godina.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

'Borna mi je najdraži'

Radni vijek sportaša sve je duži. Serena igra s 38, Federer također...

- A Karlović? - prekinula nas je i od srca nasmijala hrvatska tenisačica.

On je još mlad...

- Šalu na stranu, ja sam na početku karijere govorila kako bi voljela igrati do 26. pa onda zasnovati obitelj, biti mama. Zbog ovih ozljeda planovi su se promijenili. Igrat ću vjerojatno do tridesete. Možda se umirovim i ranije ako do tad napravim ono što bi htjela.

A to je?

- Osvojiti Grand Slam, to je san svakog tko se bavi tenisom. Dobro je vrijeme za nadati se tome, svako malo neka tenisačica iskoči i napravi neki značajniji rezultat. Pogledajte samo koje su cure osvajale zadnje Grand Slamove, sve su moja generacija.

Zanimljivo, Konjuh je u jednom od ranijih razgovora navela da joj je najbolji prijatelj na "touru" Amerikanac Frances Tiafoe.

- Uh, tu izjavu ću sad promijeniti. Najdraži mi je Borna Ćorić. Moram to reći jer se naljutio na mene kad sam kazala da mi je Tiafoe draži, haha. Evo, ovim putem se Borni ispričavam. Francis se naljutio kad sam navijala protiv njega, odnosno za Bornu, kad su se njih dvojica susrela na Davis Cupu u Zadru. Nije mi lako... - kaže Ana kroz smijeh za kraj.