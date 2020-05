Ni Cristiano ni Messi, ma nitko nije bolji od pravoga Ronalda

Ronaldo se uvijek isticao na treningu. On je bio najbolji. Nikad neće postojati drugi Ronaldo "Il Fenomeno", rekao je za Goal legendarni Roberto Carlos (47).

Brazilac, čije su partije na lijevom boku za većinu javnosti nenadmašne, pet je godina igrao zajedno sa svojim sunarodnjakom u Real Madridu u koji je, pak, dvije godine kasnije stigao Cristiano Ronaldo.

- Ni on, ni Messi, ni Neymar... Pravi je Ronaldo jedinstven. On je mogao sve, bez obzira što su prije napadači bili manje zaštićeni i što je bilo teže zabiti gol.

Foto: Mike Egerton/Press Association/PIXSELL

- Saznao sam koliko je nezaustavljiv kad je došao u Madrid, ali mnogi ljudi nisu. Iznenadio je dosta njih.

Carlos je u Madridu proveo punih 11 godina kada je došao iz Intera i odigrao 527 utakmica zabivši, za njegovu poziciji, impresivnih 69 golova.

'Ronaldo was the best' - Roberto Carlos says not even Messi and Cristiano compare to Brazil legend https://t.co/OfRkNjFFe9 pic.twitter.com/gePitIGchk