Ni Ibrahimović baš ne vjeruje u Hrvatsku: Messi će osvojiti SP

Mnogi navijači priželjkivali su u polufinalu Argentinu i Brazil. Vječni derbi između ove dvije rivalske reprezentacije i dvoboj Neymara i Messija za plasman u finale Svjetskog prvenstva. No, kao što nas je već navikla, malena Hrvatska pokvarila je planove. Nokautirala je Brazilce, a sada sprema novo iznenađenje. Šokirati opet cijeli svijet i drugo prvenstvo zaredom plasirati se u finale!

Hrvatska večeras od 20 sati na Lusail stadionu igra protiv Argentine. Iako su se već svi imali priliku uvjeriti u snagu 'vatrenih', opet ih podcjenjuju. Argentinci su favoriti na kladionicama, koeficijent na njihovu pobjedu je 1.85, a na našu pet. Opet ništa nisu naučili...

Leo Messi jedan je od najvećih u povijesti, no fali mu nešto zbog čega je uvijek korak iza Maradone. A to je 'zlatna božica'. Argentina čeka na nju od 1986. godine, a Messi bi s trofejem svjetskog prvaka otišao među besmrtne. I upravo zato mnogi žele da Argentinci odu do kraja, a među njima i Zlatan Ibrahimović.

Majka mu je iz Hrvatske, čak je postojala i mogućnost da nastupi za našu reprezentaciju u početnoj fazi karijere, no i on će navijati za Messija.

- Već je zapisano u zvijezdama tko će osvojiti Svjetsko prvenstvo i svi znate na koga mislim. Leo Messi podignut će trofej jer je to zapisano. Hrvatska i Francuska su baš snažne, ali naslov je neminovan za Argentinu - rekao je Ibrahimović.

Maroko je najveće iznenađenje turnira, izbacio je Španjolsku i Portugal, no Zlatana nisu iznenadili.

- Nije me to iznenadilo jer sam znao koliko su dobri i prije Svjetskog prvenstva, mislim da ljudi uživaju u takvim pričama na ovim turnirima.

