Ni kiša ih nije zaustavila: 300 malih trkača osvojilo Zagreb i poslalo važnu poruku odraslima

Kiša, mokre ulice i skliska podloga nisu uspjeli pokvariti raspoloženje najmlađih sudionika 34. Zagrebačkog Powerade maratona. Trg bana Josipa Jelačića u subotu je bio ispunjen dječjim osmijesima, navijanjem i veseljem, a čak 300 malih trkača pokazalo je da ih ni loše vrijeme ne može spriječiti u ostvarivanju cilja. Iako se za dječje utrke prijavilo više od 500 djevojčica i dječaka, vremenski uvjeti smanjili su broj sudionika, no oni koji su se pojavili na startu kući su ponijeli medalje i uspomene koje će dugo pamtiti.

U sklopu dječjih utrka održan je i obiteljski te javnozdravstveni program „Pokreni sebe. Inspiriraj mene.“, čiji je cilj bio povezati tjelesnu aktivnost najmlađih s brigom odraslih o vlastitom zdravlju. Organizatori su ove godine odlučili zamijeniti uloge i poslati jednostavnu poruku: ako roditelji svakodnevno potiču djecu na kretanje i zdrave navike, zašto djeca ne bi potaknula roditelje na preventivne zdravstvene preglede?

Foto: Jelena Roemer

Ovaj put djeca su roditelje vodila na pregled

Dok su mališani trčali i osvajali medalje, njihovi roditelji i ostali posjetitelji imali su priliku provjeriti svoje zdravstveno stanje. U suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo (HZJZ) te medicinskim sestrama, liječnicima i fizioterapeutima Klinike za plućne bolesti Jordanovac KBC-a Zagreb organizirani su besplatni preventivni pregledi.

Foto: Jelena Roemer

Građani su mogli izmjeriti krvni tlak, provjeriti razinu glukoze i kolesterola, obaviti spirometriju te izmjeriti koncentraciju ugljikova monoksida u izdahnutom zraku. Na raspolaganju su im bili i stručni savjeti o prevenciji bolesti i očuvanju zdravlja pluća.

Preglede i savjetovanja provodili su zdravstveni djelatnici Klinike za plućne bolesti Jordanovac KBC-a Zagreb, pod stručnim vodstvom Marinke Šimunović-Gašpar. Poseban naglasak stavljen je na važnost pravodobnog prepoznavanja zdravstvenih rizika i činjenicu da se o vlastitom zdravlju trebamo brinuti i kada nemamo nikakvih tegoba.

Foto: Jelena Roemer

Kako bi poruku približili i mlađim generacijama, organizatori su se poslužili i zaigranim porukama poput „Plot twist: dijete vodi roditelja na pregled“, „Najveći flex? Roditelj koji ide na preventivne preglede“ i „Healthy is the new cool“. Iza njih se krije ozbiljna poruka: zdrave navike ne nastaju preko noći, nego se razvijaju svakodnevnim odlukama, a djeca najbolje uče promatrajući odrasle.

Foto: Jelena Roemer

Iz Osijeka stigli pružiti podršku malim trkačima

Posebnu pažnju privukli su i gosti iz Osijeka. Djeca iz doma za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, zajedno sa svojom odgojiteljicom, doputovala su u Zagreb kako bi podržala sudionike i pridružila se programu posvećenom zdravlju, kretanju i zajedništvu. Njihov dolazak dodatno je pokazao da ovakva događanja imaju važnost koja nadilazi sportske rezultate. Osim utrka i medalja, ona su prilika za nova prijateljstva, druženje i stvaranje osjećaja pripadnosti. Upravo je zajedništvo bilo jedna od najvažnijih poruka ovogodišnjeg programa, koji je okupio djecu, roditelje, zdravstvene djelatnike, umjetnike i volontere.

Foto: Jelena Roemer

Djeca iz Splita poslala neobičnu sliku pluća

Iako nisu mogla osobno sudjelovati u zagrebačkom događanju, djeca iz Dječjeg vrtića Cvit Mediterana iz Splita pronašla su kreativan način da pošalju podršku. Zajedno s odgojiteljicama Ivanom i Sanjom pripremila su videoporuku te izradila sliku pluća koju su oslikala vlastitim stopalima. Umjesto kistova koristila su otiske svojih malih stopala i tako povezala kretanje, umjetnost i brigu o zdravlju. Njihovo je djelo pratila poruka: „Kretanjem čuvamo svoja pluća, a brigom o plućima brinemo o zdravlju cijelog tijela.“

Dječji crteži krasit će Kliniku Jordanovac

Unatoč kiši, na Trgu bana Josipa Jelačića nije nedostajalo ni kreativnih aktivnosti. Decor tim razveselio je djecu oslikavanjem lica, a posebnu pozornost privukla je velika likovna radionica. Uz akademsku slikaricu Jelenu Martinović i Krunu Tuđena iz HULULK-a, mali sudionici dobili su priliku pokazati svoje umjetničke vještine. Zajedničkim radom nastala su dva nova umjetnička djela za Udrugu Jedra, koja će biti izložena u Klinici za plućne bolesti Jordanovac KBC-a Zagreb.

Foto: Jelena Roemer

Tako će radovi nastali tijekom dječjeg sportskog događanja dobiti trajno mjesto u zdravstvenoj ustanovi, gdje će pacijentima, njihovim obiteljima i zdravstvenim djelatnicima donositi boje, optimizam i toplinu.

Foto: Jelena Roemer

'Naša najveća pobjeda nisu medalje, nego zdrave navike koje ostaju'

Predsjednica Udruge Jedra Sandra Karabatić istaknula je kako su ovogodišnji vremenski uvjeti bili velik izazov za organizatore, no ono što će posebno pamtiti jesu dječja upornost i odaziv roditelja na preventivne preglede.

– Kiša nas je ove godine stavila pred veliki izazov, ali ono što ćemo pamtiti nisu vremenski uvjeti, nego dječji osmijesi, upornost i nevjerojatna energija. Više od 500 prijavljene djece i 300 malih trkača pokazali su nam koliko im znače kretanje, sudjelovanje i zajedništvo. Posebno nas veseli što su i roditelji prepoznali našu poruku i odazvali se preventivnim pregledima – poručila je Karabatić. Dodala je kako se mnogo govori o važnosti poticanja djece na tjelesnu aktivnost, ali se pritom ponekad zaboravlja da i odrasle treba podsjetiti na važnost brige o vlastitom zdravlju.

– Godinama govorimo koliko je važno djecu poticati na kretanje, ali ponekad zaboravljamo da i odrasle treba podsjetiti na odgovornost prema vlastitom zdravlju. Zato smo ove godine odlučili zamijeniti uloge – neka djeca budu ta koja će roditelje povesti prema preventivi – objasnila je.

Posebno su je, kaže, dirnuli dolazak djece iz Osijeka i kreativna podrška mališana iz Splita, koji su svojom videoporukom i slikom pluća pokazali koliko i najmlađi mogu pridonijeti promicanju zdravih životnih navika.

Foto: Jelena Roemer

Karabatić je zahvalila Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo na suradnji i podršci, kao i organizatorima Zagrebačkog maratona, koji su omogućili da poruka o važnosti preventivnih pregleda dopre do velikog broja obitelji. Posebnu zahvalu uputila je profesoru Marku Jakopoviću zbog njegove stručne podrške i predanosti promicanju zdravlja pluća, kao i medicinskim sestrama, liječnicima i fizioterapeutima koji su, unatoč lošem vremenu, provodili preglede i savjetovanja.

Zahvalila je i umjetnicima, odgojiteljima, partnerima, prijateljima Udruge Jedra te volonterima koji su pridonijeli organizaciji događanja.

– Naš cilj nije samo organizirati još jedan lijep događaj, nego pokrenuti promjenu koja će trajati i kada se pospreme medalje, završe utrke i ugase svjetla pozornice. Jer djeca ne trebaju samo naše savjete o zdravlju. Trebaju naš primjer. Ako smo danas barem jednu obitelj potaknuli da se više kreće, da razgovara o zdravlju ili da obavi preventivni pregled, napravili smo nešto veliko – zaključila je predsjednica Udruge Jedra.

Foto: Jelena Roemer

Podrška Grada Zagreba i Ministarstva zdravstva

Važnost programa prepoznali su i predstavnici nadležnih institucija. U ime zagrebačkog gradonačelnika događanju je nazočila Andrea Pintar, viša stručna savjetnica za sport u Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade, dok je podršku Ministarstva zdravstva pružio Tomislav Benjak. Ovogodišnji program „Pokreni sebe. Inspiriraj mene.“ tako je pokazao da se o zdravlju ne brinemo samo u liječničkim ordinacijama. Zdrave navike stvaraju se i na igralištima, u školama, vrtićima i obiteljima, a upravo su najmlađi ovoga puta pokazali koliko mogu biti snažni pokretači promjena.

Medalje će malim trkačima ostati uspomena na kišnu subotu u Zagrebu, umjetnička djela trajno će podsjećati na njihovu kreativnost, a najvažnija poruka ovogodišnjeg događanja ostaje jednostavna: djeca trebaju naš primjer, a briga o zdravlju počinje malim, svakodnevnim koracima.