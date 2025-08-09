Obavijesti

Ni Milan, ni Dinamo: Otkriveno gdje Modrić završava karijeru! Veće iznenađenje ne može biti

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Daniele Mascolo

Hrvatski kapetan je s Milanom potpisao ugovor na jednu godinu i nakon toga je slobodan birati što će. Prioritet mu je Svjetsko prvenstvo poslije kojeg bi mogao napraviti nevjerojatan potez kojem se nitko nije nadao

Luka Modrić (39) priprema se za početak nove avanture. Hrvatski maestro trebao bi debitirati na prijateljskoj utakmici protiv Leedsa u Dublinu (od 16 sati) gdje neće biti starter, ali gdje će povratnički trener Massimiliano Allegri u drugom poluvremenu mijenjati dosta igrača pa se očekuje da će šansu za predstaviti se novim navijačima dobiti i Modrić.

Modrić je s Milanom potpisao ugovor na jednu sezonu i nije dvojio kada je talijanski velikan zvao. Kapetan hrvatske reprezentacije htio je nastaviti igrati na vrhunskoj razini kako bi ostao u top formi za nadolazeće Svjetsko prvenstvo i premda je na konferenciji za medije rekao da još ne zna što će i kako će u budućnosti, pojavile su se informacije gdje bi mogao nastaviti karijeru.

- Ne razmišljam toliko u budućnost, što će biti za 10 mjeseci. Gledam samo današnji trenutak, a za kasnije ćemo vidjeti - rekao je Modrić na predstavljanju.

Englezi "pušu na hladno"?

Ipak, engleski The Sun donosi da će Modrić, kada ode iz Milana, karijeru nastaviti u Swansea Cityju, velškom klubu u kojem je suvlasnik.

- Iako se 39-godišnjak pridružio Milanu nakon što je napustio Real Madrid, postoji nada da bi hrvatska zvijezda mogla završiti karijeru igrajući za Swansea - piše The Sun u opširnom članku.

Modrić je uvelike involviran u rad Swanseaja i klubu je već pomogao da potpiše Zeidanea Inoussu tako što je osobno nazvao 23-godišnjeg krilnog napadača iz Švedske.

Modrić analizira utakmice i daje savjete

Isto tako, proučavao je snimke i analizirao utakmice momčadi pa davao povratne informacije menadžeru Alanu Sheehanu.

- Luka razmišlja što će učiniti nakon što objesi kopačke o klin. Zanima ga poslovna strana, razvoj mladih igrača, trenerska i taktička strana... I svi aspekti s kojima se nije susreo kao igrač. Već je bio koristan u dovođenju igrača razgovarajući s potencijalnim metama. Tamo gdje ima veze, daje povratne informacije i igra ulogu u dovođenju pojačanja. Ako pokušavate potpisati posebno igrača veznog reda, Luka ga može nazvati da razgovara o našem projektu - komentirao je Modrićev angažman u klubu izvršni direktor 'labudova' Tom Gorringe uoči prvog kola Championshipa u kojem Swansea igra protiv Middlesbrougha.

Posljednjih tjedana često se spominjalo da bi se Modrić, kad-tad, mogao vratiti u Dinamo, sam klub organizirao je akciju njegova povratka, ali izgleda da od toga ipak neće biti ništa.

