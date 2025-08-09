Ni Milan, ni Dinamo: Otkriveno gdje Modrić završava karijeru! Veće iznenađenje ne može biti

Luka Modrić (39) priprema se za početak nove avanture. Hrvatski maestro trebao bi debitirati na prijateljskoj utakmici protiv Leedsa u Dublinu (od 16 sati) gdje neće biti starter, ali gdje će povratnički trener Massimiliano Allegri u drugom poluvremenu mijenjati dosta igrača pa se očekuje da će šansu za predstaviti se novim navijačima dobiti i Modrić.

Modrić je s Milanom potpisao ugovor na jednu sezonu i nije dvojio kada je talijanski velikan zvao. Kapetan hrvatske reprezentacije htio je nastaviti igrati na vrhunskoj razini kako bi ostao u top formi za nadolazeće Svjetsko prvenstvo i premda je na konferenciji za medije rekao da još ne zna što će i kako će u budućnosti, pojavile su se informacije gdje bi mogao nastaviti karijeru.

- Ne razmišljam toliko u budućnost, što će biti za 10 mjeseci. Gledam samo današnji trenutak, a za kasnije ćemo vidjeti - rekao je Modrić na predstavljanju.

Englezi "pušu na hladno"?

Ipak, engleski The Sun donosi da će Modrić, kada ode iz Milana, karijeru nastaviti u Swansea Cityju, velškom klubu u kojem je suvlasnik.

- Iako se 39-godišnjak pridružio Milanu nakon što je napustio Real Madrid, postoji nada da bi hrvatska zvijezda mogla završiti karijeru igrajući za Swansea - piše The Sun u opširnom članku.

Modrić je uvelike involviran u rad Swanseaja i klubu je već pomogao da potpiše Zeidanea Inoussu tako što je osobno nazvao 23-godišnjeg krilnog napadača iz Švedske.

Modrić analizira utakmice i daje savjete

Isto tako, proučavao je snimke i analizirao utakmice momčadi pa davao povratne informacije menadžeru Alanu Sheehanu.

- Luka razmišlja što će učiniti nakon što objesi kopačke o klin. Zanima ga poslovna strana, razvoj mladih igrača, trenerska i taktička strana... I svi aspekti s kojima se nije susreo kao igrač. Već je bio koristan u dovođenju igrača razgovarajući s potencijalnim metama. Tamo gdje ima veze, daje povratne informacije i igra ulogu u dovođenju pojačanja. Ako pokušavate potpisati posebno igrača veznog reda, Luka ga može nazvati da razgovara o našem projektu - komentirao je Modrićev angažman u klubu izvršni direktor 'labudova' Tom Gorringe uoči prvog kola Championshipa u kojem Swansea igra protiv Middlesbrougha.

Posljednjih tjedana često se spominjalo da bi se Modrić, kad-tad, mogao vratiti u Dinamo, sam klub organizirao je akciju njegova povratka, ali izgleda da od toga ipak neće biti ništa.