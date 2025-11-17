Nigerija ostala bez Mundijala, izbornik tvrdi: Vudu magija je kriva! Prosipali su tekućinu...

Nigerija je šokantno izgubila od DR Konga u finalu dodatnih kvalifikacija na afričkom kontinentu te tako izgubila svaku nadu za odlazak na Svjetsko prvenstvo. DR Kongo je pobjedom osigurao Interkontinentalne kvalifikacije preko kojih može doći do vize za Ameriku. Nakon 90 minuta rezultat je bio 1-1, a tako je bilo i nakon produžetaka. Igrači DR Konga bili su mirniji u raspucavanju s bijele točke i potvrdili plasman u interkontinentalne kvalifikacije. Trener Nigerije, Éric Chelle, nije dobro podnio poraz.

Foto: SIPHIWE SIBEKO/REUTERS

Chelle je u jednom trenutku, za vrijeme raspucavanja, krenuo prema klupi DR Konga i počeo vikati. Morali su reagirati njegovi pomoćnici kako ne bi došlo do sukoba, a trener Nigerije jedva se uspio smiriti. Nakon utakmice dao je kontroverznu izjavu i optužio klupu DR Konga da je koristila vudu magiju za vrijeme pucanja jedanaesteraca.

Video sukoba pogledajte OVDJE.

- Član stožera DR Konga je radio vudu rituale, tijekom serije jedanaesteraca. Zbog toga sam bio nervozan i odlučio sam se suočiti s njim. Prosipao je tekućinu iz boce i nisam siguran da je riječ o vodi - rekao je Chelle, a trener Kongoanaca je to demantirao.

Što god Kongoanci koristili ili ne koristili, oni idu u interkontinentalne kvalifikacije gdje će pokušati osvojiti turnir koji osigurava mjesto na SP-u. U interkontinentalnim kvalifikacijama još će se naći Nova Kaledonija, Bolivija, pobjednik dvoboja Irak - UAE te još dvije reprezentacije iz zone CONCACAF-a. Od šest momčadi u interkontinentalnim kvalifikacijama, dvije će izboriti Mundijal.