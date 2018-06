Nigerijska nevjesta: Obožavam ribu i 'ševapi', ali blitvu baš ne

Joško će navijati za Hrvatsku, ja za neodlučeno, a Josip će vjerojatno prespavati utakmicu, tek mu je mjesec i pol dana, kazala nam je hrvatska nevjesta porijeklom iz Nigerije Judith Jalogho Buzov uoči utakmice reprezentacija njene i suprugove zemlje na Svjetskom prvenstvu.

- Nigerijka sam, moja zemlja će mi zauvijek biti u srcu, no sada ipak živim u Hrvatskoj, moj muž je Hrvat, a i naš Josip je Hrvat, tako ćemo ga odgajati, pa moram navijati malo i za Hrvatsku – pojasnila nam je simpatična Judith, koja se s Joškom upoznala posve slučajno.

- Bila je to ljubav na drugi pogled. Planirao sam put u Nigeriju s prijateljem nogometnim menadžerom koji je trebao pogledati neke igrače. Malo sam surfao internetom i na Facebooku sam se ''tagirao'' u Lagosu u Nigeriji - otkrio nam je Joško, a njegova supruga dodala:

- Mislila sam da je on već doputovao, počeli smo se dopisivati, tako da smo se vidjeli tek kad je doputovao.

Joško i Judith proveli su nekoliko danas skupa, a onda ju je Josip po povratku u Split pozvao da dođe u goste.

- Prihvatila sam poziv, proveli smo u Splitu Božić i novogodišnje praznike, i shvatili da želimo živjeti zajedno. Nedugo nakon mog povratka u Nigeriju Joško je opet došao, zaprosio me, vjenčali smo se, a prije mjesec i pol dana nam se rodio i naš Josip.

Obitelj Buzov sada živi u Splitu, a u Splitu će gledati i utakmicu Hrvatske i Nigerije. I navijati. Uglavnom za Hrvatsku...

- Bilo bi sebično od mene da navijam samo za Nigeriju, zbog supruga i sina ću ipak imati podijeljene osjećaje i dijelom navijati i za Hrvatsku. Iskreno, bilo bi najbolje da ostane neodlučeno, te da na koncu obje reprezentacije prođu u drugi krug - kaže Judith, koja se ne razumije previše u nogomet, ali ga zbog supruga sve više prati.

- Od hrvatskih igrača znam za Modrića, Rakitića, Perišića..., a od nigerijskih golmana Ikechukwua, Obi Mikela, Mosesa... Nigerija je dobra reprezentacija, samo su u obrani previše mladi i neiskusni, to im je najveći problem. Nogomet je u mojoj zemlji jako popularan, djeca ga od malih nogu igraju po ulicama, i ako imaju sreće da iz zapaze skauti odlaze u klubove, ili u inozemstvo - kaže Judith, koja od nigerijskih igrača najviše cijeni J.J. Okochu.

- On je rodom iz mog grada Enugua, tamo je i danas velika zvijezda i puno pomaže ljudima. Imao je i jako popularni noćni klub ''10'', po broju koji je nosio na dresu.

Judith se pomalo navikava na život u Hrvatskoj, kaže kako joj se jako sviđa Split i okolica.

- Često stavljam fotografije Splita i okolice na društvene mreže, i moji prijatelji iz Nigerije su oduševljeni ljepotama. Grad, more i priroda su jako lijepi, ali ljudi nisu baš tako otvoreni i srdačni kao u Nigeriji, gdje lakše prihvaćaju strance. Ovdje su ljudi više konzervativni. No to je samo moj osjećaj, vjerojatno će se i to promijeniti za koju godinu.

Hrana joj se također sviđa, ali ne baš sva jela.

- Navikavam se na okuse, blitvu recimo ne volim, ali obožavam ribu i ''ševapi'', je li se tako zovu – upitala je muža.

- Ćevapi, ćevapčići - uskače u pomoć Joško, koji pak obožava nigerijske specijalitete, pogotovo salate...

- Najteži mi je jezik, jako je težak. Kod nas u Nigeriji ima preko 200 etničkih skupina, i svi govore različitim jezicima koje je teško razumjeti, a možete zamisliti kako mi je s hrvatskim... Ali naučila sam već neke riječi, moram se potruditi što više naučiti dok Josip ne počne pričati, jer želim s njim pričati na hrvatskom - zaključuje gospođa Buzov.

Poslušajte novu navijačku himnu - Moja Croatia

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.