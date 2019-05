Nije Dinamo osvojio Kup, ali je ovo svejedno povijesna sezona

Dinamo je izgubio finale Kupa od Rijeke, nije se došlo do dvostruke krune. Kobno je na Aldo Drosini bilo prvo poluvrijeme, jedno od najslabijih Dinamovih ove sezone. Neshvatljive su bile pogreške dinamovaca u obrani zbog kojih su primili dva gola. Jedan od tragičara bio je Amir Rrahmani, koji je imao jako dobru sezonu. Danas je potpuno podbacio, ali nije bio jedini.

Ušao je Dinamo u utakmicu kao veliki favorit, ali nije to pokazao na terenu. Riječanima "modri" trebaju čestitati na zasluženoj pobjedi. Iznenadili su ih, bila je to potpuna drugačija utakmica nego ona prije desetak dana na Rujevici. Tada je Dinamo dominirao i bio puno bolji, sad to nije bio slučaj.

Dani Olmo imao je priliku da izjednači iz penala, da je zabio za 2-2, Dinamo bi bio ogroman favorit za pobjedu u nastavku utakmice, ali Sluga mu je vrhunski obranio i to je na kraju bio ključni detalj.

Olmo je imao briljantnu sezonu i, naravno, da ga ne treba "napadati" zbog promašenoga penala. Događalo se i događat će se i puno većim igračima. Njemu je najteže, on je na kraju ispao tragičar, a igrao je za desetku gotovo cijelu sezonu.

Dinamo je osvojio prvenstvo, izgubio je Kup. Nije ponovljena prošla godina kad je osvojena dupla kruna. Bila je dupla kruna cilj i ove sezone, "mirisalo" je na to, ali na kraju je Rijeka bila bolja.

Bez obzira na poraz u finalu Kupa, ovo je povijesna godina za Dinamo. Osvojen je naslov prvaka, a nakon pola stoljeća prezimilo se u Europi. Došlo se do osmine finala Europske lige. Da je osvojen Kup, sezona bi doista bila perfektna, bila bi za čistu desetku, ali što je tu je. Bila je to ovog proljeća možda i najslabija partija Dinama. Čak se griješilo i u nekim situacijama poput pasa na par metara od igrača. Rijeka je to sve znala kazniti. Ipak za veliku većinu stvari koje su napravili ove sezone Nenad Bjelica i njegovi igrači zaslužuju pohvale. U finalu nisu bili pravi, zbog toga su ostali bez duple krune.