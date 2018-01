Nije dobro! Pelea su prebacili u bolnicu i stavili ga na infuziju...

Edson Arantes do Nascimento (77), trebao je otputovati u London gdje su pripremili večeru njemu u čast, ali otkazao je nakon što mu se pogoršalo zdravstveno stanje. Peleu je pozlilo, završio je u bolnici gdje su ga stavili na infuziju.

- U ranim satima četvrtka srušio se i odmah je prebačen u bolnicu. Liječnici su napravili niz testova koji pokazuju da nije ništa ozbiljno te da je Peleov organizam samo jako iscrpljen. Ostat će neko vrijeme u bolnici - objavili su mediji u Brazilu.

Proteklih godina Pele je nekoliko puta bio u bolnici nakon problema s bubrezima i prostatom, te operacije kuka. Bio je i na ždrijebu SP-a u Moskvi pred kraj prošle godine, a došao je u kolicima i tada se zadnji put pojavio u javnosti.

Foto: Christian Charisius/DPA/PIXSELL

Na njegovom oproštaju od nogometa 200.000 ljudi

Pele se rodio 1940. godine. Dijete iz slamova sa samo 11 godina ribao je podove kako bi mogao uzdržavati svoju obitelj i bio je toliko siromašan da si nije mogao priuštiti nogometnu loptu. Uzbudljivi igrački stil brusio je na ulicama, a imao je deset godina kada su mu prijatelji dali slavni nadimak.

- To je bilo kad sam kao dječak bosonog igrao s loptom od krpe. Tako me nisu zvali u početku, ali kasnije nekako neprimjetno, taj nadimak me proslavio - rekao je.

U portugalskom jeziku riječ "Pelé" je nepoznata i nema nikakvo značenje. Pretpostavlja se da je došla od riječi "pelada" - igranje nogometa bosim nogama.

Još je kao dječak rekao svome ocu, koji je plakao jer je Brazil izgubio na Svjetskom prvenstvu: 'Tata, ja ću osvojiti naslov.'

I osvojio ga je, triput. I ostao jedini s tri svjetska naslova.

U svojih 92 nastupa za reprezentaciju, Pelé je zabio čak 77 golova, što je brojka koju nitko do sada nije dostigao. Oprostio se na vrhuncu slave s 30 godina, a na legendarnoj Maracani tada se okupilo 200.000 navijača...