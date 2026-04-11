Nije ga strah Makhmudova, ali uljeza u pidžami je: Fury se seli

Bivši svjetski prvak u teškoj kategoriji, Tyson Fury (37) živio je dvadeset godina u Morecambeu u vili vrijednoj oko dva milijuna eura. No sigurnosni incidenti natjerali su ga na selidbu. Fury i supruga Paris, s kojom ima sedmero djece, sada žive u kući sa šest spavaćih soba vrijednoj oko devet i pol milijuna eura blizu Douglasa, glavnog grada Otoka Mana. Kap koja je prelila čašu bio je muškarac koji se popeo preko četiri metra visokih ulaznih vrata i zahtijevao da ga Fury i Paris prime u obitelj.

- Došla je policija i muškarac je rekao da je došao kako bi ga mi primili u dom. Imao je oko 35 godina, bio u pidžami i kućnom ogrtaču. Mogao je imati nož ili nešto slično - ispričao je Fury.

Nije on bio jedini čudan posjetitelj. Fury je otkrio da je jednom naišao na muškarca odjevenog od glave do pete u morske školjke.

- Rekao je da ga je Bog poslao da razgovara sa mnom. Moj menadžer mu je ponudio 20 eura i odmah je nestao - dodao je uz smijeh.

Fury je inače često odsutan od kuće dok je na pripremama za borbe, što je obiteljski dom činilo ranjivim. Supruga Paris bila je sama s djecom kada se dogodio incident s uljezom. Selidba na Otok Man dolazi u pravo vrijeme i s financijske strane. Na Otoku Man porez na dohodak iznosi 21 posto, dok u Velikoj Britaniji doseže 45 posto za one s visokim primanjima, poput Furyja čije se bogatstvo procjenjuje na oko 190 milijuna eura. Osim toga, na Otoku Man ne postoji porez na kapitalnu dobit ni porez na nasljedstvo, što za Furyja predstavlja ogromnu uštedu. Fury je ipak odbio tvrdnje da je porez glavni razlog selidbe.

Fury, koji se više puta umirovio i izlazio iz mirovine, vraća se u ring 11. travnja na stadionu Tottenham Hotspur u Londonu, gdje ga čeka Rus Arslanbek Makhmudov (36). Fury u borbu ulazi s omjerom 34 pobjede, dva poraza i jedna neriješena borba, dok Makhmudov ima 21 pobjedu i isto dva poraza.