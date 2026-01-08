Nije mogla podnijeti alatku NFL zvijezde i ostavila ga. Sad je on tuži: 'Izgleda kao tri limenke...'

Priča oko odnosa manekenke i influencerice Haley Kalil i NFL igrača Matta Kalila dobila je novi nastavak. Haley je otvoreno govorila o razlogu razlaza za Kalikom i po njegovom mišljenju prešla granicu dobrog ukusa
Priča oko odnosa manekenke i influencerice Haley Kalil i NFL igrača Matta Kalila dobila je novi nastavak. Haley je otvoreno govorila o razlogu razlaza za Kalikom i po njegovom mišljenju prešla granicu dobrog ukusa
| Foto: Facebook
Priča oko odnosa manekenke i influencerice Haley Kalil i NFL igrača Matta Kalila dobila je novi nastavak. Haley je otvoreno govorila o razlogu razlaza za Kalikom i po njegovom mišljenju prešla granicu dobrog ukusa |
Foto: Facebook
Priča oko odnosa manekenke i influencerice Haley Kalil i NFL igrača Matta Kalila dobila je novi nastavak. Haley je otvoreno govorila o razlogu razlaza za Kalikom i po njegovom mišljenju prešla granicu dobrog ukusa
| Foto: Facebook
Foto Kylie Cooper/REUTERS
Naime, Haley je s Mattom bila u braku od 2015. do 2022., a u gostovanju kod streamera Marlona Garcije otkrila je razloge razlaza. Bio je to prevelik "ponos" bivšeg NFL igrača
| Foto: Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Opisala ga je kao dio "0,01 posto populacije", dodajući kako su zbog toga imali ogromnih problema u intimnom životu. "Pokušali smo sve. Terapije, liječnike. Ne lažem. Gledala sam čak i nekakve kirurške zahvate", povjerila se i dodala:
| Foto: Instagram
- Bio je kao dvije limenke Coca-Cole jedna na drugoj, možda čak i treća.
| Foto: Facebook
Ipak, tako otvoreni komentari bivše supruge nisu najbolje sjeli Mattu Kalilu koji ju je odlučio tužiti
| Foto: Instagram
Kalil je u tužbi naveo komentare bivše supruge kao tešku povredu privatnosti, prenosi TMZ
| Foto: Facebook
Tužbom traži odštetu veću od 75.000 dolara, a navode i da je bivši igrač NFL-a ljut zbog toga što je nakon izjava Haley dospio u fokus javnosti
| Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS
Matt i Haley bili su u braku sedam godina, a zahtjev za razvod podnijeli su 2022. godine. Kalil se 2024. ponovno oženio, i to Keilani Asmus, s kojom ima jedno dijete
| Foto: John Naicon/PRESS ASSOCIATION
Foto EDUARDO MUNOZ/REUTERS
Foto Instagram
Foto John Naicon/PRESS ASSOCIATION
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto John Naicon/PRESS ASSOCIATION
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Kylie Cooper/REUTERS
Foto DAVID SWANSON/REUTERS
Foto Facebook
Foto JEENAH MOON/REUTERS
Foto John Nacion/PRESS ASSOCIATION
Foto Lisa OConnor / AFF-USA.com
Foto John Nacion/starmaxinc.com
Foto John Naicon/PRESS ASSOCIATION
Foto John Nacion/PRESS ASSOCIATION
Foto John Nacion/PRESS ASSOCIATION
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook