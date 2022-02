Druga momčad La Lige drhtala je na Maksimiru do posljednjeg sučevog zvižduka, ali nažalost Dinamo nije uspio doći do novog čuda.

'Modri' su pobijedili Sevillu 1-0 u uzvratnom susretu šesnaestine finala Europske lige, no ispala je to Pirova pobjeda jer dalje idu Andalužani zbog slavlja od 3-1 iz prve utakmice. Na kraju su se ključnima pokazale one posljednje četiri minute prvog poluvremena u Sevilli kada je Dinamo naivno primio dva gola.

Bez obzira na ispadanje, hrvatski prvak odigrao je junačku i borbenu utakmicu. Borio se do posljednjeg trenutka protiv momčadi koja je čak četiri puta u posljednjih osam godina osvajala ovo natjecanje. Da, ispali su iz Europe, ali pokazali su da se mogu nadmetati s europskim divovima. A ne zaboravimo, prije samo nekoliko godina gol u grupnoj fazi slavio se kao pobjeda, a klub je bio kanta za napucavanje. To je sada prošlost, Dinamo je postao klub koji izaziva respekt među velikanima.

'Modri' se sada mogu posvetiti samo HNL-u gdje ih čeka jedna od najtežih završnica. I dalje su na čelu, ali nakon remija s Lokomotivom, Osijek se primaknuo samo na bod zaostatka, a tri boda kaska Hajduka. Dok se igrači odmaraju, a Željko Kopić razrađuje taktiku za veliki nedjeljni derbi protiv Osijeka, čelnici kluba zbrajaju - novac.

Dinamo je klub koji ne mora prodavati kako bi preživio, štoviše, ima tu mogućnost da iskrca nekoliko milijuna eura za jednog igrača. Razlog su upravo uspjesi u europskim natjecanjima. I ove sezone blagajna se napunila do vrha, u nju je upalo čak 14,8 milijuna eura. Eto prilike da hrvatski prvak dovede kapitalca, čemu se navijači već neko vrijeme nadaju nakon odlazaka brojnih zvijezda.

Podsjetimo, Uefa svakom klubu koji nastupa u Europskoj ligi garantira 3,63 milijuna eura, svaka pobjeda u grupi nagrađuje se s dodatnih 630.000, a za svaku neriješenu - 210.000 eura. Nadalje, Dinamo je kao drugoplasirani iz grupe dobio 550.000 eura i još dodatnih 500.000 za prolazak u playoff. Dinamo je u grupnoj fazi upisao tri pobjede, jedan neriješeni rezultat i dva poraza, što mu je donijelo deset bodova i drugo mjesto iza vodećeg West Hama. I 2,1 milijun eura.

Prvak je pet milijuna eura zaradio već ulaskom u play-off Lige prvaka (prošao Valur, Omoniju i Legiju, ispao od Šerifa), a na osnovu desetogodišnjeg koeficijenta tu je i dodatnih 2,9 milijuna eura.

Dinamo je zahvaljujući postignutim rezultatima u Europi ove sezone od Uefe zaradio 14,880.522 eura, odnosno oko 112 milijuna kuna.

'Modri' su u ovoj sezoni došli do šesnaestine finala i tako zaradili više nego prošle godine kada su bili u četvrtfinalu Europske lige (12 milijuna) u Europi, no ipak nisu ni blizu sezoni ranije kada su zaradili 30 milijuna eura. Naravno, Dinamo je tada igrao Ligu prvaka.