Nije uspjelo Tudoru i Leki, hoće li taktička novina uspjeti Garciji

Nije uspjelo Tudoru, nije uspjelo Leki, vidjet ćemo hoće li se Gonzalo Garcia danas odlučiti zaigrati s tri igrača u zadnjoj liniji, i što je još važnije, hoće li se to pokazati uspješnim potezom. Prema sastavu koji je izabrao za današnji ogled s Lokomotivom, kao i prema onome što je na treninzima uvježbavao u proteklom tjednu, čini se da se Garcia odlučio na početku utakmice krenuti s tri igrača u zadnjoj liniji.

Pokretanje videa... 00:34 Slavlje Hajduka na Poljudu | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Danas se na gol vraća Ivušić, u zadnjoj liniji trebali bi zaigrati Gonzalez, Šarlija i Raci, ispred njih Karačić, Guillamón, Pajaziti i Almena, a u prednjoj liniji Pukštas, Livaja i Rebić. Ukoliko Hajduk doista danas zaigra u ovoj formaciji to bi značilo da će velika odgovornost biti na Karačiću i Almeni, koji će igrati takozvane "wingbekove" i morat će pokriti dosta prostora, kao i Guillamónu i Pajazitiju koji će kontrolirati vezni red.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

U formaciji s tri igrača u zadnjoj liniji Garcijina momčad morala bi biti puno kompaktnija i ofenzivnija, dakle morali bi biti sve ono što im je nedostajalo u zadnja tri prvenstvena ogleda, u kojima su remizirali s Rijekom te izgubili od Varaždina i Dinama, kada je najviše problema bilo upravo u branjenju prodora kroz sredinu terena i vezni red.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Vidjet ćemo kako će se pokazati ova nova taktička varijanta i hoće li je Garcia koristiti češće ili je ovo jednokratni potez zbog potrebe današnje utakmice i nekoliko izostanaka važnih igrača te što ona u budućnost znači za igrače poput Sigura i Krovinovića koji su ispali iz postave i svoju će priliku čekati na klupi...

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL