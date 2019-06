Nijemci baš obožavaju Hrvate: Mamić je potpisao za Leipzig

Hrvatski rukometaši oduvijek su bili tražena roba u svijetu rukometa, a njemačka Bundesliga je već posebna priča. Neki naši rukometaši poput Blaženka Lackovića i Igora Vorija žarili su i palili po njemačkim parketima, a neki i dalje pale poput Domagoja Duvnjaka koji igra u Kielu. Brojnoj 'kaubojskoj' družini u Njemačkoj pridružio se još jedan bombarder iz vanjske linije, a riječ je od Marku Mamić koji je potpisao za Leipzig.

Nedostatak minuta u Kielceu i stalno igranje u obrani natjerali su rukometaša iz Garešnice da promijeni sredinu i krene u nove izazove.

- Izabrao sam Leipzig jer želim igrati u Bundesligi. Ovo je sjajnom uređen klub s velikim ambicijama. Neće biti lagano i veliki je izazov pred nama, ali želja mi je igrati s Leipzigom u europskim natjecanjima i da budemo konkurentni. - rekao je Mamić na predstavljanju u novom klubu.

Der kroatische Nationalspieler Marko Mamic wechselt im Sommer vom polnischen Meister KS Kielce zum SC DHfK Handball und hat einen Dreijahresvertrag bis 2022 unterzeichnet! ✍💚

On je karijeru počeo u Kadetten Schaffhausenu gdje je klesao svoje rukometne vještine, uslijedio je Dunkerque gdje je igrao možda i najbolji rukomet karijere a onda je uslijedio Kielce i prilika karijere. Briljirao je na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj 2017. kada je skoro sam srušio Španjolce i predviđao mu se veliki uzlet u karijeri. No Talant Dušebajev imao je neke druge planove. Mamić je sve manje igrao u napadu, a sve više u obrani što je bio i njegov glavni zadatak. U sve to su se upetljale i ozljede koje su usporile razvoj karijere, no odlaskom u Bundesligu i Leipzig naš rukometaš nada se kako će se vratiti na pravi rukometni klub.

S Kielceom je za oproštaj igrao Final Four Lige prvaka gdje su prvo izgubili od Vesprema, a onda i od Barcelone u utakmici za treće mjesto.

- Marko je igrač svjetskom kalibra i donijet će nam kvalitetu u obrani i napadu. Presretan sam što je potpisao za nas i siguran sam da će se jako dobro uklopiti - rekao je trener Andre Haber.

Njima je trebao sjajni pucač, a Marku je trebao klub gdje će pokazati svoju kvalitetu. Apetit su zadovoljeni s obje strane, a pred našim rukometašem težak je zadatak obzirom da su njegovi hrvatski prethodnici u Bundesligi tijekom svih ovih godina ostavili ogroman trag.