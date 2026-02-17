Nijemci ljutiti zbog prekida u skijaškim skokovima: 'Oštećeni smo! Gledaju li oni prognozu...'

Veliku prašinu podiglo je natjecanje u skijaškim skokovima u ponedjeljak na Zimskim olimpijskim igrama. Muškarci u skakali u disciplini "Super Team" gdje su se u paru natjecali za odličja, ali je sve moralo biti prekinuto zbog loših vremenskih uvjeta. Problem je nastao zato što je natjecanje prekinuto u sred zadnje runde te su nekim skakačima poništeni rezultati koje su ostvarili u toj seriji. Tako su Austrijanci odnijeli zlato, Poljaci srebro, a Norvežani broncu.

Pokretanje videa... 04:07 Gledatelji stižu na San Siro na ceremoniju otvaranja Olimpijskih igara | Video: 24sata/Reuters

"Kratkih rukava" ostali su Nijemci koji su se najglasnije žalili na prekid natjecanja. Naime, poljski predstavnik je u prekinutoj seriji skočio loše, a njemački dobro te je postojala šansa da Njemačka dođe do medalje. Ipak, zbog prekida to je poništeno i gledali su se rezultati od serije prije, kada su Poljaci bili drugi. To nije sjelo njemačkim skakačima.

- Da smo još malo pričekali, moglo se nastaviti! Deset minuta kasnije snijeg je praktički prestao padati. Ili da je sve počelo 15 minuta prije, što je bio uobičajen termin na prijašnjim natjecanjima... Moglo je to biti najuzbudljivije natjecanje ikad! Jednostavno je užasno da je toliko stvari pošlo po zlu - rekao je Philipp Raimund, koji je lovio novu medalju, nakon što je par dana prije senzacionalno osvojio zlato na maloj skakaonici. On je nastupao s Andreasom Wellingerom te su završili četvrti, 16 centimetara blizu bronce.

Foto: Kacper Pempel

- Ljutit sam jer su nas oštetili! Postoje aplikacije za vremensku prognozu, svi su mogli vidjeti da će snijeg prestati padati za 15 minuta. Ne razumijem, zar nismo mogli malo pričekati? - grmio je šef njemačke reprezentacije, Horst Hüttel.

- Takve su Olimpijske igre... Prvi i drugi skok nisu bili dobri, konačno sam se uspio pribrati, a onda je završilo tako kako jest... - kratko je kazao japanski skakač Nikaidō, koji je također izveo sjajan skok u poništenoj seriji, a Japan je završio šesti.

Sve je objasnio direktor FIS-a za skijaške skokove i član žirija, Sandro Pertile.

- Nije nam bilo lako, bili smo pod pritiskom... Vrijeme se naglo promijenilo, mi imamo ograničeni termin na televiziji i nikad ne znate koliko dugo morate čekati da bi se situacija smirila. Žiri je jednostavno tako odlučio, razumijem da postoji ljutnja, normalno je da oni koji ne osvoje medalje budu tužni - rekao je.