Nijemci se nadaju Bayernovom Hrvatu Vidoviću: Mogao bi biti kandidat za našu reprezentaciju

Dijaspora je već godinama nepresušan bazen nogometnih dijamanata za hrvatsku reprezentaciju. Tijekom povijesti za našu reprezentaciju zaigrala su braća Kovač, Josip Šimunić, u novije doba Luka Sučić i Josip Stanišić, a na vrata kuca novi dijamant. No, Njemačka bi nam htjela pomrsiti planove i 'ukrasti' Gabrijela Vidovića. Nešto što joj ranije nije uspjelo.

Nijemci su se prošle godine nadali kako će na svoju stranu pridobiti hrvatskog nogometaša Josipa Stanišića, no on nije razmišljao ni sekunde. Debitirao je za 'vatrene' protiv Cipra i tako su njihova nadanja pala u vodu. Nekoliko mjeseci ranije pokušali su Hrvatskoj ukrasti i Bornu Sosu.

Hrvatski nogometaš je pristao, već se i oprostio od hrvatske reprezentacije, činilo se kako je sve gotova stvar, no sve je propalo nekoliko dana kasnije. Nijemci su se malo zaletjeli pa nisu 'bacili oko' na to što kaže Fifin statut o zamjeni sportskog državljanstva. Sosa je dobio njemačko državljanstvo preko majke Vesne rođene u Berlinu, no nije mogao riješiti i promjenu sportskog državljanstva jer je napunio 21 godinu kad je zadnji put igrao za Hrvatsku (imao je 22) pa je njemački savez objavio kako neće moći nastupiti za njihovu reprezentaciju.

Posuo se Sosa pepelom, ispričao hrvatskoj javnosti i stavio na raspolaganje izborniku Zlatku Daliću. U rujnu prošle godine je konačno dobio poziv pa odmah debitirao za reprezentaciju protiv Rusije.

Sada se na njemačkom nogometnom nebu pojavio još jedan hrvatski wunderkind kojeg bi Nijemci rado htjeli vidjeti u svojim redovima. Njegovo ime je Gabriel Vidović, igra za Bayern München, a prije nekoliko dana debitirao je za prvu momčad bavarskog velikana odigravši nekoliko minuta u završnici u pobjedi protiv Arminije (3-0). Klub mu je čestitao na debiju, navijači ispratili porukama 'budućnost našeg kluba.

Gabrijelu je tek 18 godina, igra na poziciji napadača i riječ je o neizbrušenom dijamantu na kojeg u Bayernu itekako računaju u budućnosti. Svoje ubojite golgeterske sposobnosti pokazao je ove sezone utrpavši čak 16 golova u 15 nastupa za drugu momčad Bayerna koja se natječe u trećoj ligi.

Gabriel je 23. veljače potpisao trogodišnji ugovor s njemačkim divom, a od polovice drugog dijela sezone trenira s prvom momčadi što mu je veliki poticaj i motivacija za dalje. Ovaj mladić rođen u Augsburgu igrao je za sve mlade hrvatske reprezentacije, trenutno je član selekcije koju vodi Igor Bišćan. Definitivno je Hrvatska dobila strašnog igrača za budućnost, ali morat će HNS itekako pripaziti jer ga na nišanu ima i Njemačka, zemlja koja ga je nogometno odgojila.

- Njegovo se ime već spominjalo u reprezentaciji. Rođen je u Augsburgu, a igrao je za mlade hrvatske reprezentacije. Mogao bi biti kandidat za Njemačku ili su barem odgovorni u njemačkom savezu zapisali njegovo ime - piše Kicker.

Bayern bi eventualnom pobjedom u derbiju protiv Borussije za vikend osigurao naslov prvaka pa bi Vidović do kraja sezone mogao dobiti puno više minuta u nogama.

I ljudi iz njemačkog saveza očito promatraju sve pa se nadaju kako bi na svoju stranu mogli odvući ovog hrvatskog wunderkinda. No, nadamo se da se to neće dogoditi. Vidović je odabrao Hrvatsku, igra za U-21 reprezentaciju, a nadamo se da će jednog dana zaigrati i za 'vatrene'.

