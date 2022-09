Nikad kraja problemima: Za EP otpale još dvije 'kraljice šoka': 'Mogu sjesti i plakati, ali neću'

Pred hrvatskim rukometašicama reprezentativni je tjedan. Neće igrati utakmice, već će se sedam dana pripremati u Poreču jer Europsko je prvenstvo za manje od mjesec i pol dana (4. - 20. studenog), a vremena tradicionalno nedostaje.

- Zahvaljujući programu i rasporedu koji je stvorio EHF, pripreme za Europsko prvenstvo imamo dva puta po sedam dana, takozvane pripreme. Imamo ovih tjedan dana i još tjedan dana na kraju listopada kad imamo i dvije dogovorene utakmice protiv reprezentacije Slovenije - rekao je na okupljanju izbornik Nenad Šoštarić.

- U ovih tjedan dana prvo ćemo testirati fizičku spremu svih igračica da vidimo na kojoj su razini s obzirom da neke igraju u Rumunjskoj, neke u Mađarskoj, a neke u Hrvatskoj, a sve ostalo što ćemo raditi je isključivo taktika.

Nažalost, nikako se i skupiti u punom sastavu. Ćamila Mičijević propustit će Euro, a moguće i Dejana Milosavljević. Iskusna Ana Turk slomila je vilicu, ni ona neće u Ljubljanu.

- Znate i sami da smo izuzetno oslabljeni, da idemo bez Ćamile Mičijević koja je operirala križne ligamente te će se vratiti tek sljedeće godine. Imamo problem s Dejanom Milosavljević koja je prije nekoliko tjedana operirala ruku jer joj je napukla metakarpalna kost na lijevoj ruci. Liječnici kažu šest do osam tjedana oporavka u nekoj idealnoj situaciji i možda bismo nju mogli imati za Europsko prvenstvo. Imamo i Mamić koja u rumunjskom prvenstvu ne igra jer ima problema s koljenom i samo radi u teretani. Ali uvijek je ista priča, mi imamo stvarno kvalitetne igrače na pojedinim pozicijama i to trebamo iskoristiti najbolje što možemo.

Problematična je postala pozicija desnog krila.

- Tu je Lana Jarak, uz Paulu i uz Šimaru imamo treće lijevo krilo. Sada imamo problem s desnim krilom, zaboravio sam napomenuti da nemamo ni Anu Turk koja je na treningu Podravke slomila vilicu, operirana je i nema je dva-tri mjeseca. Japundža je isto u nekoj fazi rehabilitacije tako da smo tu dali šansu Ani Lovrić koja je bila u reprezentaciji, igra sasvim korektno u Splitu pa da vidimo tu priču. Vrlo rado bih tu stavio i Josipu Bebek koja je dešnjak i malo atipična, ali ona na žalost u Dugom Selu već drugu sezonu igra srednjeg vanjskog. Drago mi je da se pojavljuju neka nova lica poput Klare Birtić, to je cura 2002. godište koja je došla iz naše omladinske reprezentacije. Nadamo se da će još biti tih mladih igračica koje daju širinu.

Hrvatska će na Euru igrati u skupini s Norveškom, Mađarskom i Švicarskom.

- Skupina je teška, ali ja se ne bojim nikog, vrlo jednostavno, ovo je sport. Skupina je jako teška, imate Norvešku s kojom imamo prvu utakmicu, druga utakmica je Mađarska koja je promijenila reprezentaciju i izbornika, sada je izbornik trener koji je dva puta osvajao svjetsko juniorsko prvenstvo s Mađarskom i veliki dio tih igračica 98. godišta i plus nekoliko starijih igračica su sada nositeljice igre. Imaju uigran sustav jer su i prije bili zajedno, a i trenirali su dosta u onim slobodnim vremenima kada mi to iz određenih razloga nismo mogli. Tu je i Švicarska, ljudi koji ne prate rukomet ne znaju da je Švicarska u zadnje tri godine napravila svoju akademiju i da igra sve bolje i bolje. U ovom trenutku Švicarska ima četiri igračice koje igraju u Danskoj, četiri-pet koje igraju u Njemačkoj i to su igračice koje su iz amaterske razine prešle i razinu poluprofesionalaca i igraju zaista dobro. Imaju i trenera Danca i izuzetno su ozbiljna reprezentacija koja igra sve bolje i bolje - opisao je protivnike izbornik.

- Mi se moramo prvenstveno okrenuti sebi. Ima jedna varijanta u kojoj možemo sjesti i plakati kako nemamo ove najjače, pa kaj sad, ali to je totalno protiv svim mojim načinima razmišljanja. Naš osnovni cilj je proći u sljedeću grupu i probati proći s dva boda. A onda, nemojte zaboraviti da u sljedećoj grupi je skandinavsko-balkansko "klanje". Švedska, Danska, Srbija, Slovenija. Od te četiri jedna otpada, ne znate tko je bolji.

