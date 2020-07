Nikad lošiji Hajduk: Zar ovo vrijedi čak 150 milijuna kuna!?

Za zaključak o igri Tudorove momčadi nije potrebna ni dublja analiza, ni posebno nogometno obrazovanje. I laiku je jasno kako je negledljiva, a brojke samo potkrepljuju taj dojam

<p>Uoči puta na ogled s Goricom trener Hajduka <strong>Igor Tudor</strong> kazao je kako ga najviše smetaju "sportski stručnjaci i analitičari koji analiziraju samo ono što ne valja i ne daju nadu". No nakon odgledane utakmice ni uz najbolju volju ne može se pronaći nešto dobro u igri Tudorove momčadi, pa čak ni nešto što daje nadu da će uskoro biti bolje. Nije to ni prvi gol Jakoliša nakon 17 odigranih utakmica u bijelom dresu, nije to ni bogata minutaža mladim igračima....</p><p>I najgore od svega je što za nekakav suvisli zaključak o igri Tudorove momčadi nije ni potrebna neka dublja analiza, niti posebno nogometno obrazovanje. I laiku je jasno kako je ovo što Tudorov Hajduk prikazuje negledljivo, a brojke samo potkrepljuju taj dojam.</p><p>Od pet zadnjih trenera koji su odradili 13 utakmica na klupi Hajduka Tudor ima daleko najgori učinak, po šest pobjeda i poraza i jedan remi. Ukupno je Tudor u drugom mandatu osvojio 19 bodova, odnosno jedva 1.5 po susretu. Prvi do njega je <strong>Joan Carrillo</strong>, koji je u 13 utakmica osvojio 25 bodova, <strong>Damir Burić</strong> ih je osvojio 26, <strong>Siniša Oreščanin</strong> 27, a najučinkovitiji je bio <strong>Željko Kopić</strong> s čak 30 osvojenih bodova u 13 susreta!</p><p>U šest mjeseci koliko je na klupi Hajduka, s dvije prilike da u miru obavi kompletne pripreme, Tudor nije standardizirao momčad, nije uigrao linije kretanja, niti je posložio prepoznatljivu igru. Na stranu utakmica s Goricom koja nije reprezentativna zbog toga što Tudor na njoj nije ni mogao računati na sedmoricu najiskusnijih igrača, ali sličan se zaključak mogao izvesti i nakon prethodnih utakmica, na kojima je Tudor koristio čak 23 igrača.</p><p>Treneri Hajduka već godinama ne isporučuju rezultat, a kao utješne nagrade kreditira im se povećanje vrijednosti momčadi i igrača koje klub plasira u inozemstvo i od toga živi. Činjenica je da je Tudor dao priliku mnogim mladim igračima, da mu redovito igraju <strong>Vušković</strong>, Kreković, Čuić, Brnić, Dolček, nešto manje <strong>Nejašmić</strong>, Čolina, Blagaić. No, osim Vuškovića, teško da je ikome od navedenih povećao vrijednost. Dapače, mladim reprezentativcima Nejašmiću, Čolini, Dolčeku vrijednost je srozana, i to bez obzira na korona krizu koja je utjecala na pad vrijednosti gotovo svih igrača.</p><p>Da stvar bude gora, na papiru Tudor uopće nema slabu momčad, štoviše, svlačionica Hajduka danas je 40 posto skuplja od prošlogodišnje!? Je li problem u tome što je netko u prošlosti bacio novac u vjetar na igrače koji ne vrijede onoliko koliko je za njih plaćeno, ili u tome što Tudor iz nekog razloga ne zna ili ne može iskoristiti potencijal koji ima na raspolaganju, pitanje je za Kepčiju i Stanića, ali i za predsjednika Brbića kao najodgovorniju osobu za financijsku stabilnost kluba.</p><p>No to su činjenice od kojih nitko ne može pobjeći, kao što ne može pobjeći ni od poraznog podatka da ovo što svi skupa gledamo iz utakmice u utakmicu košta čak 150 milijuna kuna!?</p><p>Problemi u Hajdukovoj svlačionici nisu od jučer, niti su za njih krivi isključivo Tudor, <strong>Kepčija</strong> i <strong>Stanić</strong>. Nastali su kao posljedica čestih promjena i zaokreta, zbog kojih u svlačionici danas sjedi 'balast' od cca 2,5 milijuna eura u plaćama igrača na koje Tudor ne računa, a nema od koga sastaviti momčad!? Ranije bi treneri u krizi mogli posegnuti u juniore i ubrizgati u momčadi svježu krv, na žalost, mladi igrači koji danas izlaze iz Hajdukove Akademije uglavnom nisu spremni za zahtjeve koji pred njima stoje u prvoj momčadi.</p><p>Nekad je mladi igrač Hajduka bio prepoznatljiv, kako po svom stasu, tako i po tehničkoj obučenosti, karakteru, juniori Hajduka bili su spremni odmah nositi igru prve momčadi. Sjetimo se prvih nastupa Domagoja Bradarića, Ante Palaverse, <strong>Nikole Vlašića</strong>, Andrije Balića, Marija Pašalića, Nikole Kalinića, Igora Tudora, Gorana Sablića, Stipe Pletikose...</p><p>Takve si igrače bez straha mogao poslati na Batistutu, Cassana, Zanettija, Sneijdera ili Rooneya, i ne bi se povukli, dapače, hrabro bi se suprotstavili poznatijim i moćnijim igračima, koji su im predstavljali izazov, dok ove danas ne možeš poslati niti na Suka, <strong>Drožđeka</strong> i Parackog jer se pogube čim trebaju preuzeti dogovornost ili odgovoriti na protivnikov pritisak i agresiju. Čast iznimkama poput Marija Vuškovića, no on je ipak, kao četvrta generacija Hajdukovaca u obitelji, karakter izgradio u obiteljskom domu.</p><p>Sustav koji je prije nekoliko godina uspostavljen u Hajdukovoj Akademiji potpuno je promijenio DNK, kako selekciju igrača, tako i način rada koji je proizvodio fizički potentne, tehnički obučene i karakterne igrače prepoznatljive u cijeloj Europi. Ovima danas treba i vremena i pomoći da sazru i eventualno dosegnu potencijal prvotimca Hajduka.</p><p>Generacije su to koje nemaju pobjednički mentalitet i karakter izgrađen u pionirima, kadetima i juniorima, a kako stvari stoje neće ga steći niti u seniorima. Dapače, na porazima protiv Gorice ili Varaždina samo će nagomilati frustracije koje će im biti dodatna prepreka na i onako teškom putu.</p><p>I kad se u taj Hajdukov lonac do vrha pun problema i grijeha iz prošlost dodaju još i nelogični nesrazmjeri u primanjima igrača koji rađaju nove frustracije, pa Tudorove taktičke eskapade i maćehinski odnosi prema nekim klupskim projektima, naravno i pritisci s kojima igrači Hajduka i inače žive, na koncu i stalna nerealna očekivanja kada su u pitanju rezultati, jasno je kako je samo pitanje dana kada će iz tog uzavrelog lonca početi kipjeti...</p>