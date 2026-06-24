Nikad nismo izgubili od afričke momčadi na SP-u! Gvardiolov suigrač bit će najveća prijetnja

Pred više od 25.000 hrvatskih navijača u Torontu visjeli smo kao luster, ali gol Ante Budimira donio nam je važnu pobjedu protiv Paname (1-0) i ostavio nas u igri za plasman u eliminacijsku fazu. A za sljedećeg protivnika trebat će nam razina više jer loše bi nam se moglo pisati.

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U subotu od 23 sata u Philadelphiji čeka nas Gana u posljednjem kolu grupne faze SP-a. Još uoči prvenstva pretpostavili smo kako ćemo s njima voditi borbu za drugo mjesto bez obzira što su Ganci došli na turnir bez zvijezde Tottenhama Mohammeda Kudusa (25), no prve dvije utakmice pokazale su da su spremni napraviti velike stvari u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Dokazala je to pobjeda protiv Paname (1-0), a onda i pogotovo remi s Engleskom (0-0), koju su ostavili bez ozbiljnije prilike. A kako je ustvrdio izbornik Carlos Queiroz, Engleze je spasila samo VAR soba. Smatra kako je sudac morao dosuditi kazneni udarac zbog prekršaja na Issahaku Aduu, kao i isključiti golmana Jordana Pickforda koji je na rubu šesnaesterca faulirao istog igrača.

- Radi li taj VAR uopće? Imamo li mi VAR na utakmici? Postojao je čist jedanaesterac koji su nam trebali suditi. A tu je i očit prekršaj kojim je zaustavljen naš napadač. To je bio crveni karton. Čisto kao suza, nema tu nikakve dvojbe. Engleska nije izgubila samo zato što je VAR bio na godišnjem odmoru. Da VAR nije otišao popiti kavu, sudili bi jedanaesterac i mi bismo pobijedili - kazao je ljutiti Queiroz.

Gana je izuzetno fizički moćna reprezentacija, snažna i hitra, a predvodi ih Antoine Semenyo (25), suigrač Joška Gvardiola i Matea Kovačića u Manchester Cityju, koji vrijedi čak 80 milijuna eura. Ove sezone zabio je 17 golova u 37 utakmica, nije ga City bez razloga platio 72 milijuna eura. Najveći uspjeh u dosadašnja četiri nastupa joj je četvrtfinale Svjetskog prvenstva 2010. godine u Južnoj Africi, kad je na jedanaesterce tragično ispala od Urugvaja. Ta utakmica i dalje proganja Asamoaha Gyana, najboljeg strijelca u povijesti reprezentacije s 50 golova, koji je u posljednjoj sekundi produžetka promašio penal za pobjedu 2-1.

Foto: David Butler II/REUTERS

Otto Addo odveo ih je na prvenstvo osvojivši 25 bodova u deset utakmica, no nakon niza poraza u prijateljskim utakmicama dobio je otkaz, a naslijedio ga je prekaljeni Portugalac Carlos Queiroz (73), kojem je ovo čak peti nastup na Svjetskom prvenstvu. Vodio je Portugal (2010.) i Iran (2014., 2018., 2022.).

Bit će nam ovo peta utakmica protiv afričkih reprezentacija koja nam itekako leže. Slavili smo protiv Kameruna (4-0), Nigerije (2-0), dok smo s Marokancima remizirali 2022. u prvom kolu SP-a pa slavili 2-1 u utakmici za treće mjesto.