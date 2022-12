Nikad veći nagradni fond: Evo koliko su 'vatreni' zaradili ulaskom u osminu finala SP-a

Fifa je u odnosu na Svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. godine povećala nagradni fond za otprilike 40 milijuna eura, odnosno u igri je više od 425 milijuna eura. Uz prestiž, novčana nagrada zasigurno je dodatni motiv igračima u borbi za titulu svjetskog prvaka.

Na Mundijalu u Brazilu 2014. godine nagradni fond iznosio je nešto više od 345 milijuna eura, stoga je ova u Katru najveći do sad.

Fifa će također uzeti svoj dio kolača pa se očekuje da će u 2022. godini imati prihode od čak 4,45 milijardi eura, s time da će samo od TV prava inkasirati 2,5 milijardi eura.

Blagajna svjetskog prvaka ove će godine biti bogatija za rekordnih 40 milijuna eura što je povećanje od tri milijuna eura u odnosu na 2018. godinu.

Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS

Prije 2006. godine, nagrada za titulu svjetskog prvaka nikada nije bila više od devet milijuna eura, a te je godina Italija za naslov prvaka dobila nešto više od dva milijuna eura.

Hrvatska je u blagajnu HNS-a za srebrno odličje na Svjetskom prvenstvu u Rusiji priskrbila 28 milijuna dolara, a kako je tada dolar bio puno slabiji od eura, to je, ugrubo izračunato, tada iznosilo oko 32 milijuna eura. Hrvatska je u Katru dogurala do osmine finala gdje će u ponedjeljak igrati protiv Japana, a Savez je do sada zaradio 21,2 milijuna eura, ovisno o našem plasmanu, taj iznos može samo rasti.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Nagradni fond za Francuze je u Rusiji bio 38 milijuna eura, a u Katru će svjetski prvak dobiti dva milijuna eura više.

Pored toga, Fifa će za kompenzaciju klubovima čiji igrači igraju na SP-u izdvojiti više od 200 milijuna eura.

Nagrade za Svjetsko prvenstvo u Katru iznose.

Prognoziraj pobjednika SP-a i osvoji reprezentativni dres Luke Modrića! Klikni OVDJE.

Foto: Sofascore za 24sata

POGLEDAJTE SLAVLJE VATRENIH U AUTOBUSU:

Najčitaniji članci