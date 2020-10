Nikada ih nismo dobili: Gdje gledati Hrvatsku i Švicarsku?

<p>Nakon dva neugodna poraza u rujnu od Francuske i Portugala, <strong>hrvatska nogometna reprezentacija</strong> se okupila u ponedjeljak, a već ju danas očekuje prva utakmica u novom reprezentativnom ciklusu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Reprezentacija se okupila</strong></p><p>Neki igrači su u Sankt Gallen došli iz Zagreba zajedno s izbornikom Dalićem, a neki su put Švicarske krenuli iz svojih klubova gdje su tijekom vikenda odradili prvenstvene utakmice. </p><p>Sezona je tijeku, a i sam Dalić je svjestan kako su igrači umorni. A tri utakmice u osam dana su pred vratima. Prvo slijedi Švicarska koja će poslužiti kao priprema za Francusku i Švedsku.</p><p>- Ova će utakmica biti dobar test za našu ekipu, posebno za one koji imaju manju minutažu u reprezentaciji. Tako smo ju zamislili, ali ne mislim da je utakmica nevažna. Moramo se dobro pripremiti za ono što nas čeka u sljedeće dvije utakmice Lige nacija. Morat ćemo biti puno bolji nego protiv Portugala ako želimo izvući dobar rezultat - kazao je Dalić.</p><p>Utakmice se igra na AFG Areni, a počinje u 20.45 uz prijenos na Novoj TV. Utakmica će poslužiti našem izborniku kao prilika za ostale reprezentativce koji imaju manju minutažu te kako bi se dokazali.</p><p>- Mi smo nakon Svjetskog prvenstva bili osuđeni na smjenu generaciju i mi smo ju donekle proveli tijekom kvalifikacija. Mi nemamo dovoljno igrača da bismo imali luksuz toga da otpisujemo igrače. Ovo nije lagano vrijeme za nas, moramo napraviti smjenu generacija do kraja, a ljestvicu smo si postavili visoko onim drugim mjestom u Rusiji. To nije naša realnost. </p><p>Prije dva tjedna Hrvatska je ostala bez jednog od lidera. Ivan Rakitić oprostio se od reprezentacije nakon 13 godina i to baš uoči utakmice protiv zemlje u kojoj je rođen i u kojoj je stasao kao igrač.</p><p>Ima jedna loša vijest. Nikada nismo dobili Francuze, protiv kojih ćemo igrati 14. listopada, a isto tako, nikada nismo dobili niti Švicarce. Prvi put smo igrali na Europskom prvenstvu 2004. godine kada je bilo 0-0, 2012. godine su nas Švicarci razbili 4-2 na Poljudu kada je na izborničkoj poziciji debitirao Igor Štimac. Tada nam je igrač Dinama Mario Gavranović utrpao dva gola, a za naše je jedini strijelac bio Eduardo da Silva.</p><p>Posljednji put smo igrali prije šest godina, a ni tada nismo uspjeli pobijediti. Završilo je 2-2, a tada nam je opet zapaprio jedan nogometaš hrvatskih korijena. Josip Drmić je zabio dva gola, a za nas je dvostruki strijelac bio i Ivica Olić.</p><p>Nakon Švicarske nema previše odmora. Već 11. listopada čeka nas gostovanje kod Švedske, a onda tri dana kasnije utakmica protiv Francuske.</p><p> </p><p> </p>