Drama u Dortmundu! Kovač gura 30 mil. eura za grčku zvijezdu Konstanteliasa, a navijači PAOK-a već su jednom blokirali njegov transfer prošle godine kada je trebao potpisati za Stuttgart
Niko Kovač dovodi Grka čiji su odlazak iz kluba blokirali ultrasi
Hrvatski trener Niko Kovač još uvijek radi na dovođenju novih igrača u njegovu Borussiju Dortmund. Kao najnovija meta bundesligaša spominje se 23-godišnji Giannis Konstantelias koji je jedan od najvećih zvijezda grčkog PAOK-a. Grk je već na putu prema Njemačkoj, u nedjelju ujutro putovao je iz Soluna prema Dortmundu gdje bi trebao finalizirati sve detalje posla.
Grčki mediji navode kako je posao ušao u završnu fazu nakon snažnog pritiska Dortmunda posljednjih dana. Nijemci su spremni PAOK-u ponuditi oko 30 milijuna eura, a Konstantelias bi u Dortmundu trebao zarađivati oko tri milijuna eura godišnje. Prošlog ljeta bio je blizu odlaska u Njemačku, trebao je biti pojačanje Stuttgarta, ali transfer je propao kada je krenuo na liječnički pregled. Navijači PAOK-a imaju velike simpatije prema Konstanteliasu pa se tako nakon njihovog velikog protivljenja transfer nije realizirao.
Slična situacija se ponovila kada je postalo jasno da je Dortmund ozbiljno krenuo po njega. Najpoznatija PAOK-ova navijačka skupina Gate 4 javno je zatražila od kluba da ga ne prodaje. Uzdizali su ga u nebesa te ga uspoređivali s legendom kluba Giorgosom Koudasom, a poslali su i jasnu poruku 'Ruke dalje od Konstanteliasa.'
Grk je do sada u dresu PAOK-a nastupio 190 puta, zabio 44 golova te postigao 26 asistencija. Vrijednost na Transfermarktu iznosi mu 22 milijuna eura, a Dortmund se duže vrijeme interesira za njegovo dovođenje. Konstantelias bi se u Kovačevoj momčadi pridružio još jednom velikom grčkom talentu, Konstantinosu Karetsasu, kojeg je Dortmund ovog ljeta doveo iz Genka.
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