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GIANNIS KONSTANTELIAS

Niko Kovač dovodi Grka čiji su odlazak iz kluba blokirali ultrasi

Piše Issa Kralj,
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Niko Kovač dovodi Grka čiji su odlazak iz kluba blokirali ultrasi
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Foto: ALEXANDROS AVRAMIDIS/REUTERS
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Drama u Dortmundu! Kovač gura 30 mil. eura za grčku zvijezdu Konstanteliasa, a navijači PAOK-a već su jednom blokirali njegov transfer prošle godine kada je trebao potpisati za Stuttgart

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Hrvatski trener Niko Kovač još uvijek radi na dovođenju novih igrača u njegovu Borussiju Dortmund. Kao najnovija meta bundesligaša spominje se 23-godišnji Giannis Konstantelias koji je jedan od najvećih zvijezda grčkog PAOK-a. Grk je već na putu prema Njemačkoj, u nedjelju ujutro putovao je iz Soluna prema Dortmundu gdje bi trebao finalizirati sve detalje posla. 

UEFA Europa League - Celta Vigo v PAOK
Foto: MIGUEL VIDAL/REUTERS

Grčki mediji navode kako je posao ušao u završnu fazu nakon snažnog pritiska Dortmunda posljednjih dana. Nijemci su spremni PAOK-u ponuditi oko 30 milijuna eura, a Konstantelias bi u Dortmundu trebao zarađivati oko tri milijuna eura godišnje. Prošlog ljeta bio je blizu odlaska u Njemačku, trebao je biti pojačanje Stuttgarta, ali transfer je propao kada je krenuo na liječnički pregled. Navijači PAOK-a imaju velike simpatije prema Konstanteliasu pa se tako nakon njihovog velikog protivljenja transfer nije realizirao.

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Kovač je svladao moćni Arsenal!
Pre Season Friendly - Emirates Cup - Arsenal v Borussia Dortmund
Foto: Matthew Childs

Slična situacija se ponovila kada je postalo jasno da je Dortmund ozbiljno krenuo po njega. Najpoznatija PAOK-ova navijačka skupina Gate 4 javno je zatražila od kluba da ga ne prodaje. Uzdizali su ga u nebesa te ga uspoređivali s legendom kluba Giorgosom Koudasom, a poslali su i jasnu poruku 'Ruke dalje od Konstanteliasa.'

Grk je do sada u dresu PAOK-a nastupio 190 puta, zabio 44 golova te postigao 26 asistencija. Vrijednost na Transfermarktu iznosi mu 22 milijuna eura, a Dortmund se duže vrijeme interesira za njegovo dovođenje. Konstantelias bi se u Kovačevoj momčadi pridružio još jednom velikom grčkom talentu, Konstantinosu Karetsasu, kojeg je Dortmund ovog ljeta doveo iz Genka.

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