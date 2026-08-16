Niko Kovač dovodi Grka čiji su odlazak iz kluba blokirali ultrasi

Hrvatski trener Niko Kovač još uvijek radi na dovođenju novih igrača u njegovu Borussiju Dortmund. Kao najnovija meta bundesligaša spominje se 23-godišnji Giannis Konstantelias koji je jedan od najvećih zvijezda grčkog PAOK-a. Grk je već na putu prema Njemačkoj, u nedjelju ujutro putovao je iz Soluna prema Dortmundu gdje bi trebao finalizirati sve detalje posla.

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Grčki mediji navode kako je posao ušao u završnu fazu nakon snažnog pritiska Dortmunda posljednjih dana. Nijemci su spremni PAOK-u ponuditi oko 30 milijuna eura, a Konstantelias bi u Dortmundu trebao zarađivati oko tri milijuna eura godišnje. Prošlog ljeta bio je blizu odlaska u Njemačku, trebao je biti pojačanje Stuttgarta, ali transfer je propao kada je krenuo na liječnički pregled. Navijači PAOK-a imaju velike simpatije prema Konstanteliasu pa se tako nakon njihovog velikog protivljenja transfer nije realizirao.

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Slična situacija se ponovila kada je postalo jasno da je Dortmund ozbiljno krenuo po njega. Najpoznatija PAOK-ova navijačka skupina Gate 4 javno je zatražila od kluba da ga ne prodaje. Uzdizali su ga u nebesa te ga uspoređivali s legendom kluba Giorgosom Koudasom, a poslali su i jasnu poruku 'Ruke dalje od Konstanteliasa.'

Grk je do sada u dresu PAOK-a nastupio 190 puta, zabio 44 golova te postigao 26 asistencija. Vrijednost na Transfermarktu iznosi mu 22 milijuna eura, a Dortmund se duže vrijeme interesira za njegovo dovođenje. Konstantelias bi se u Kovačevoj momčadi pridružio još jednom velikom grčkom talentu, Konstantinosu Karetsasu, kojeg je Dortmund ovog ljeta doveo iz Genka.