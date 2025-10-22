Obavijesti

RADI SJAJAN POSAO

Niko Kovač i Dortmund ruše povijesne rekorde u Ligi prvaka

Piše Domagoj Vugrinović,
Foto: Lisi Niesner

Sljedeći izazov Borussiju čeka ih 5. studenoga, kada gostuju kod Cityja Pepa Guardiole. Kovač će tada pokušati produljiti niz bez poraza i izjednačiti se s legendarnim nizozemskim stručnjakom Van Gaalom

Borussia Dortmund pod vodstvom Nike Kovača nastavlja briljantan niz u Ligi prvaka. U trećem kolu grupne faze njemački je klub na gostovanju svladao Kopenhagen 4-2 i tako došao do nove pobjede kojom je srušio nekoliko povijesnih rekorda.

Borussia je postala prva momčad u povijesti Lige prvaka koja je u svakoj od prve tri utakmice sezone postigla četiri ili više golova. U prvom kolu odigrala je spektakularnih 4-4 protiv Juventusa, zatim je kod kuće svladala Athletic Bilbao 4-1, a sada i danskog prvaka 4-2. Tako su Kovačevi igrači u tri kola zabili čak 12 golova, što dovoljno govori o njihovoj napadačkoj moći.

PRATITE PRIJENOS UŽIVO Liga prvaka: Što je sada promašio Vlahović?! Courtois obranio zicer napadaču Juvea
UŽIVO Liga prvaka: Što je sada promašio Vlahović?! Courtois obranio zicer napadaču Juvea

U dvoboju s Kopenhagenom dva gola postigao je Felix Nmecha, a po jedan su dodali Remy Bensebaini i Fabio Silva. Za domaće su mrežu zatresli Waldemar Anton autogolom i Viktor Bjarki Dadason u sudačkoj nadoknadi. Hrvatski reprezentativac Dominik Kotarski, vratar danskog sastava, nije mogao spriječiti efikasne napade Borussije koja je i nakon ovog kola ostala u vrhu skupine.

UEFA Champions League - FC Copenhagen v Borussia Dortmund
Foto: LISELOTTE SABROE/REUTERS

Ova pobjeda dodatno je učvrstila i osobni rekord Nike Kovača. Hrvatski trener nije izgubio ni jednu od svojih 12 utakmica u grupnoj fazi Lige prvaka, vodeći Bayern München i sada Borussiju Dortmund. Njegov trenutačni učinak iznosi devet pobjeda i tri remija, što ga svrstava uz bok velikanima kao što su Fabio Capello i Louis van Gaal, jedini treneri koji su u toj fazi natjecanja uspjeli ostvariti sličan niz bez poraza. Van Gaal drži rekord s 13 utakmica, dok su Capello i Kovač na 12.

3. KOLO VIDEO Pajač odradio dobar posao u Bilbau gdje je domaćin slavio. Galata prejaka za Bodo
VIDEO Pajač odradio dobar posao u Bilbau gdje je domaćin slavio. Galata prejaka za Bodo

Ujedno, Borussia je u ovom susretu ostvarila važan trijumf samo tri dana nakon poraza 2-1 u Der Klassikeru protiv Bayerna u Münchenu, čime je Kovačeva momčad pokazala mentalnu snagu i sposobnost brzog povratka u pobjednički ritam.

Sljedeći izazov čeka ih 5. studenoga, kada gostuju kod Manchester Cityja Pepa Guardiole. Kovač će tada pokušati produljiti niz bez poraza i izjednačiti se s legendarnim nizozemskim stručnjakom Van Gaalom. Ukupno gledano, hrvatski je trener dosad u Ligi prvaka vodio 20 utakmica te ostvario 12 pobjeda, šest remija i samo dva poraza, rezultat koji ga svrstava među najuspješnije trenere današnjice u elitnom europskom nogometu.

