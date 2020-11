Kovačev stroj konačno proradio: 'Ova utakmica je pravo mjerilo'

<p>Nogometaši <strong>Monaca</strong> prekinuli su crnu seriju rezultata pobijedivši u susretu devetog kola francuskog prvenstva <strong>Bordeaux </strong>s 4-0. Bila je to tek prva pobjeda momčadi iz Kneževine u posljednja četiri kola te druga u zadnjih sedam susreta.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bašić trenira</strong></p><p>Golove za uvjerljivu pobjedu Monaca zabili su <strong>Wissam Ben Yedder</strong> (28') iz penala, <strong>Gelson Martins </strong>(30') i <strong>Kevin Volland </strong>(32', 58'). Za goste je cijeli susret igrao <strong>Toma Bašić</strong>.</p><p>Trener Monaca <strong>Niko Kovač </strong>konačno je bio zadovoljan nakon utakmice i istaknuo napredak.</p><p>- Mislim da je ova utakmica mjerilo. Sretni smo s pobjedom jer nam je uspjeh izmicao u posljednjih nekoliko susreta, ali danas je bilo drugačije. Sretan sam s četiri zabijena gola, ali i s tim što nismo primili nijedan. Ovo je jako važno jer su obrana i golman odradili jako dobar posao, a naši golovi su samo plod jako dobrih treninga iz tjedna u tjedan - rekao je bivši hrvatski izbornik.</p><p>Čini se kako su neke Kovačeve ideje napokon upalile. U pravo vrijeme, reklo bi se, taman prije derbija Azurne obale s <strong>Nicom </strong>nakon čega Monacu stiže <strong>PSG</strong>.</p><p> </p><p>- Bio je to dobar test za nas. Tri gola u jednom poluvremenu su jako dobro postignuće, a igračima sam na poluvremenu rekao da im koncentracija mora ostati na razini. To je jedan od načina razmišljanja koje želim usaditi svojim igračima. Sljedeći tjedan je derbi i ta će nam koncentracija trebati.</p><p>- Sretni smo jer nemamo mnogo ozljeda u momčadi, nemamo isključenih igrača i to je najvažnije. PSG, Lyon, Marseille, Lille - njihovi igrači su većinom u reprezentacijama i igraju u Europi pa bi to nama u Ligue 1 mogla biti prednost. U svakom slučaju, dat ćemo sve od sebe i boriti se do kraja sezone - rekao je Kovač za kraj.</p>