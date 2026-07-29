Niko Sigur se vratio u Hajdukov kadar i otputovao na Cipar

Niko Sigur (22) vratio se u Hajdukov kadar i otputovao s momčadi na Cipar, gdje će "bijeli" u četvrtak od 19 sati igrati uzvratnu utakmicu drugog pretkola Europske lige protiv Pafosa. Na put je krenuo i mladi veznjak Anđelo Šutalo (19), koji je ovoga ljeta stigao iz Dinama, piše Dalmatinski portal. Hajduk je za razliku od prethodnog gostovanja u Žilini organizirao čarterski let iz Splita. Momčad će susret odigrati u Limassolu, a na Cipar je otputovala s prednošću od 2-0 iz prve utakmice na Poljudu. Golove su tada postigli Michele Šego i Dario Melnjak.

Foto: HNK Hajduk

Sigur nije konkurirao za prvi dvoboj jer je nakon nastupa za Kanadu na Svjetskom prvenstvu iskoristio sva tri tjedna odmora koja igračima omogućuju Fifina pravila. U Split se vratio tek početkom ovoga tjedna, zbog čega je propustio cijele pripreme i nije uigran s ostatkom momčadi.

Njegova odluka da iskoristi puni odmor izazvala je nezadovoljstvo dijela navijača jer mu je Hajduk prije Svjetskog prvenstva dopustio da ranije napusti klub i priključi se kanadskoj reprezentaciji. Ipak, trener Gonzalo García uvrstio ga je u kadar za uzvrat nakon teške ozljede Roka Brajkovića, zbog koje je splitska momčad ostala bez važne opcije na desnoj strani. Sigurov povratak barem će za ovu utakmicu proširiti Garcíjin izbor, iako hrvatski doprvak dugoročno traži novo rješenje na krilnoj poziciji. Kao moguća zamjena za Brajkovića posljednjih se dana najčešće spominje mladi hrvatski reprezentativac Marin Šotiček. Njegov dolazak na posudbu je pred vratima i objavit će se u sljedećim satima.

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 31. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Unatoč povratku u momčad, Sigurova budućnost na Poljudu i dalje je neizvjesna. Prema ranijim informacijama, Hajduk ga je spreman prodati, a obje strane navodno smatraju da je došlo vrijeme za odlazak. Zasad nije poznato gdje bi mogao nastaviti karijeru, ali očekuje se da će klub pokušati realizirati izlazni transfer.

Prođe li Pafos, Hajduk će u trećem pretkolu Europske lige igrati protiv RB Salzburga. U slučaju ispadanja europski će put nastaviti u trećem pretkolu Konferencijske lige, u kojem bi mu suparnik bio pobjednik dvoboja Dinama iz Tbilisija i Žalgirisa. Prijenos uzvratne utakmice s Pafosom je na programu HDTV-a