Nikola Kalinić prvi je kandidat za mjesto sportskog direktora Hajduka. Potvrda idući tjedan!

Ako ne bude nekih nepredviđenih okolnosti Nikola Kalinić trebao bi postati novi sportski direktor Hajduka. Baš kao što smo najavili prije gotovo mjesec dana, Kalinić je idealan kandidat za jedno od upražnjenih mjesta u stručnoj piramidi kluba, a to bi njegovim imenovanjem na mjesto sportskog direktora trebalo dobiti i konačnu potvrdu.

Isprva je novi predsjednik Ivan Bilić razmišljao o zadržavanju aktualnog sportskog direktora Mindaugasa Nikoličiusa te o Kaliniću kao članu uprave zaduženom za struku, dakle izravno nadređenom sportskom direktoru i treneru, no ta je funkcija manje operativna od funkcije sportskog direktora koja bi Kalinićevom profilu puno bolje odgovarala. A kako je i Nikoličius očito na odlasku iz Hajduka...

Čelnici Hajduka navodno važu između njega i još jednog kandidata, neslužbeno saznajemo kako je Kalinić favorit i kako je u tom smislu već obavio i razgovore s čelnicima kluba, čak i s nekim starijim suigračima, vjerojatno i kandidatima za mjesto novog trenera...

Hajduk je i mjesto sportskog direktora u zadnje vrijeme često povjeravao strancima, poput Jensa Anderssona, Maria Branca, Mindaugasa Nikoličiusa, a glavni razlog je bilo uvriježeno mišljenje kako su stranci manje podložni utjecaju sredine, managera... Svi domaći kandidati koji bi po profilu i stručnosti odgovarali Hajduku već su bili u managerskim vodama i zarađivali znatno više od onoga što bi zarađivali na Poljudu.

I ne manje važno, u svom poslu nisu izloženi svakodnevnim kritikama kojekakvih anonimaca po društvenim mrežama ili navijačima s tribina, kao što bi to bili da preuzmu funkciju u Hajduku. Njima tako nešto u životu jednostavno ne treba. Ostali su ili polurješenja, ili nisu dovoljno kvalitetni, ili bi se prihvatili posla samo kako bi pomogli sebi a ne Hajduku...

Novi su čelnici Hajduka shvatili da im je kvalitetno rješenje u stvari nadomak ruke. Kalinić je igrač s bogatim internacionalnim iskustvom i dubokim korijenima na Poljudu, dobro poznaje i razumije sredinu i odnose, i što je najvažnije, potpuno je financijski neovisan i dovoljno mlad da ima energije raditi taj zahtjevan posao nakon što zaključi igračku karijeru, što bi se trebalo dogoditi nakon završetka tekuće sezone.

O Kalinićevoj ljubavi prema Hajduku i iskustvu igranja u ligama petice i velikim klubovima poput Fiorentine, Rome, Milana, Atletico Madrida... ne treba ni govoriti, kao i vezama i poznanstvima s igračima, managerima, predsjednicima klubova... O tome koliko će Kalinić bio financijski neovisan i koliko će koštati Hajduka najbolje govori činjenica da se na kraju karijere odrekao jako puno novca da bi se iz Verone vratio na Poljud te da je zimus potpisao formalan ugovor za jedan euro.

Kaliniću u prilog svakako ide mnogo toga, dobro je poznato ime u nogometnom svijetu, ima iskustvo i znanje, financijski je neovisan, a ne treba mu ni prilagodba zbog toga što dobro poznaje klub u kojem je odrastao i svlačionicu u kojoj je i sam bio, kao i suigrače, sve njihove prednosti i mane. Možda se nekome izvana Kalinić ne čini kao tip čovjeka koji može srediti ne baš blistavu situaciju u Hajdukovoj svlačionici, ali svi koji ga bolje poznaju, znaju koliko je to zabluda. Ako netko to može i ima muda da to napraviti, onda je to Kalinić. Uostalom, pokazao je u više navrata da se ne libi ući u konflikt ako misli da je u pravu.

Kalinić ne bi bio ni prvi ni zadnji koji je iz kopački uskočio u odijelo i odmah započeo novu karijeru. Ako netko može nagovoriti svog prijatelja Perišića da ostane, ako netko može isposlovati od čelnika svog bivšeg kluba Fiorentine dobre uvjete zadržavanja Brekala, ako netko može autoritetom i iskustvo pomoći Livaji, ako netko može dovesti trenera od formata..., na koncu konca, ako netko zna što sve treba osigurati mladim igračima u procesu ulaska u svijet profesionalnog nogometa, onda je to upravo Nikola Kalinić.