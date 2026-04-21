NAJAVIO DVOBOJ S RIJEKOM

Nikola Šafarić: Nitko nas nije nadigrao kao Rijeka na Rujevici

Piše Ivan Tomašković
Čitanje članka: 1 min
2
Osijek i Varaždin sastali se u 30. kolu SuperSport HNL-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Admiral

Rijetko tko je prije sezone mogao predvidjeti da će nogometaši Varaždina šest kola prije kraja biti u borbi za treće mjesto HNL-a. Momčad Nikole Šafarića opet je lijepa priča hrvatskog nogometa, baš kao i prošle sezone. 

Klub skromnog budžeta u odnosu na Dinamo, Hajduk, Rijeku i Osijek, trenutno je treći u ligi s 44 osvojena boda, dva manje od četvrtoplasirane Rijeke.

Uz to, Varaždinci uz Dinamo najmanje osciliraju u ligi. Nikola Šafarić i društvo ponovno se mogu nadati najboljem plasmanu u povijesti kluba.

- Ja više gledam Istru 1961, Lokomotivu i Slaven Belupo. Ne zamaramo se trenutnim plasmanom jer još je mnogo do kraja. Mi imamo svoj cilj, ali naravno da ćemo dati sve da zadržimo tu poziciji - rekao je Nikola Šafarić, trener i sportski direktor Varaždina.

Zagreb: Utakmica NK Lokomotiva i NK Varaždin u 25. kolu Prve HNL | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Protiv Rijeke Varaždin ove sezone ima pozitivan skor. Varaždinci su u jesen slavili 2-1 i 1-0, da bi u drugom dijelu sezone Rijeka na Rujevici bila uvjerljiva s 3-1.

- Nitko nas nije nadigrao kao Rijeka na Rujevici. Imaju vrlo širok kadar i nije nimalo čudno to što su napravili u Konferencijskoj ligi gdje su umalo prošli Strasbourg. Ne smijemo ništa kalkulirati jer u protivnom nećemo dobro proći - istaknuo je Šafarić koji dodaje da je pritisak na Rijeci.

- Znam da naši navijači žele više, ali Rijeka je favorit i na njima je pritisak. Mi nismo opterećeni rezultatom i uz podršku naših navijača želimo odigrati što bolju utakmicu. Budući da su Riječani igrali europska natjecanja, naviknuti su na ritam srijeda-subota, ali i mi smo vrlo dobro reagirali kad smo sredinom tjedna imali prvenstvene ili kup utakmice – rekao je Šafarić.

Rijeci će protiv Varaždina nedostajati ozlijeđeni Fruk, Barišić, Vignato, Husić i Škorić te kartonirani Dantas, Radeljić i Oreč.

- Rijeka ima širinu, ali i mi imamo problema. Ozlijeđeni su stoperi Mladenovski i Punčec, no skrpat ćemo nekako obranu - zaključio je Šafarić.

Varaždin je treći u HNL-u sa 44 boda, a Rijeka četvrta s dva manje. Utakmica se igra u srijedu od 17.45, a prijenos je na MAX Sportu 1.

